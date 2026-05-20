21 de maio de 2026
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EM PEDREGULHO

PM recupera gado furtado e prende suspeito em Pedregulho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Animais furtados encontrados pela Polícia Militar
Animais furtados encontrados pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 20, em Pedregulho, suspeito de receptação de animais após a Polícia Militar localizar 15 cabeças de gado furtadas de uma propriedade rural em Aramina. Os animais foram encontrados em dois sítios indicados pelo próprio suspeito e em um abatedouro clandestino na rodovia Cândido Portinari, onde duas vacas já haviam sido abatidas.

O furto foi comunicado pela vítima à Polícia Militar após o desaparecimento do gado, ocorrido no dia 15 de maio de 2026. Dias depois, o proprietário recebeu informações de que os animais poderiam estar em um abatedouro clandestino em Pedregulho.

Com base na denúncia, os cabos PM Vazquez e Erivelto, do 3º Grupamento de Pedregulho, pertencente ao 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, seguiram até o endereço indicado, na zona rural do município.

No local, os policiais encontraram um homem em um curral descarnando duas vacas. Ao perceber a aproximação da equipe, ele fugiu. A vítima, que acompanhava as diligências, reconheceu os animais abatidos como sendo de sua propriedade. Uma terceira vaca, ainda viva, também foi identificada no curral.

Confissão e localização dos animais

As diligências prosseguiram e o suspeito foi localizado nas proximidades da Rua Joaquim Ferreira Coelho, em frente à Delegacia de Polícia Civil de Pedregulho. Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado pelos policiais, ele afirmou ter comprado o gado na cidade de Ituverava de um homem conhecido pelo apelido de “Baixinho”. Segundo o suspeito, parte dos animais estava em um sítio pertencente ao pai dele e outra parte na propriedade do sogro.

Com apoio dos investigadores Roberto e Ezequiel, da Polícia Civil, as equipes seguiram até os dois endereços indicados. Nos locais, a vítima reconheceu todas as cabeças de gado furtadas.

Prisão em flagrante

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pedregulho.

O delegado de plantão, Dr. Fabio Jose Branquinho, ratificou a prisão, registrou o boletim de ocorrência e formalizou o Auto de Prisão em Flagrante Delito por receptação de animais, além do Auto de Exibição e Apreensão. Os animais foram devolvidos à vítima.

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