Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 20, em Pedregulho, suspeito de receptação de animais após a Polícia Militar localizar 15 cabeças de gado furtadas de uma propriedade rural em Aramina. Os animais foram encontrados em dois sítios indicados pelo próprio suspeito e em um abatedouro clandestino na rodovia Cândido Portinari, onde duas vacas já haviam sido abatidas.

O furto foi comunicado pela vítima à Polícia Militar após o desaparecimento do gado, ocorrido no dia 15 de maio de 2026. Dias depois, o proprietário recebeu informações de que os animais poderiam estar em um abatedouro clandestino em Pedregulho.

Com base na denúncia, os cabos PM Vazquez e Erivelto, do 3º Grupamento de Pedregulho, pertencente ao 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, seguiram até o endereço indicado, na zona rural do município.