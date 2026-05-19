Um susto marcou a manhã desta terça-feira, 19, na avenida Jaime Telini, no Jardim Paraty, na zona sul de Franca. Um caminhão carregado com tijolos se desprendeu de dentro de uma fábrica e atravessou a via, por pouco não invadindo um restaurante localizado no sentido Ana Dorothéa.
Segundo informações apuradas no local, o veículo estava estacionado dentro de uma fábrica de tijolos situada no lado oposto da avenida, em frente ao restaurante, quando acabou se movimentando sozinho.
O motorista teria descido do caminhão para pegar algumas notas e não teria acionado o freio de mão.
Caminhão atravessou avenida e derrubou palmeira
Sem controle, o caminhão cruzou toda a avenida, passou pelo canteiro central e derrubou uma palmeira e a placa do restaurante.
Na sequência, atingiu uma Fiat Fiorino que estava estacionada em frente ao estabelecimento. Segundo testemunhas, o impacto ajudou a evitar uma tragédia ainda maior.
Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.
O restaurante estava aberto no momento do acidente e o proprietário presenciou toda a cena.
“Foi um grande susto. Nunca aconteceu algo assim aqui”, relatou.
Segundo ele, a empresa responsável pela fábrica de tijolos se comprometeu a prestar suporte e arcar com os prejuízos causados.
Fiorino teve danos severos
A Fiorino atingida sofreu danos significativos. A lataria ficou bastante destruída, o vidro da porta do motorista foi quebrado e as rodas dianteiras sofreram avarias severas.
A roda do lado do passageiro chegou a quebrar com o impacto.
Mesmo sendo uma avenida de grande movimento, o caminhão não atingiu veículos que trafegavam pela via no momento do incidente.
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