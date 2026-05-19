19 de maio de 2026
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Caminhão se solta, atravessa avenida e quase entra em restaurante

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhão desgovernado carregado com tijolos por pouco não entra em restaurante
Caminhão desgovernado carregado com tijolos por pouco não entra em restaurante

Um susto marcou a manhã desta terça-feira, 19, na avenida Jaime Telini, no Jardim Paraty, na zona sul de Franca. Um caminhão carregado com tijolos se desprendeu de dentro de uma fábrica e atravessou a via, por pouco não invadindo um restaurante localizado no sentido Ana Dorothéa.

Segundo informações apuradas no local, o veículo estava estacionado dentro de uma fábrica de tijolos situada no lado oposto da avenida, em frente ao restaurante, quando acabou se movimentando sozinho.

O motorista teria descido do caminhão para pegar algumas notas e não teria acionado o freio de mão.

Caminhão atravessou avenida e derrubou palmeira

Sem controle, o caminhão cruzou toda a avenida, passou pelo canteiro central e derrubou uma palmeira e a placa do restaurante.

Na sequência, atingiu uma Fiat Fiorino que estava estacionada em frente ao estabelecimento. Segundo testemunhas, o impacto ajudou a evitar uma tragédia ainda maior.

Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

O restaurante estava aberto no momento do acidente e o proprietário presenciou toda a cena.

“Foi um grande susto. Nunca aconteceu algo assim aqui”, relatou.

Segundo ele, a empresa responsável pela fábrica de tijolos se comprometeu a prestar suporte e arcar com os prejuízos causados.

Fiorino teve danos severos

A Fiorino atingida sofreu danos significativos. A lataria ficou bastante destruída, o vidro da porta do motorista foi quebrado e as rodas dianteiras sofreram avarias severas.

A roda do lado do passageiro chegou a quebrar com o impacto.

Mesmo sendo uma avenida de grande movimento, o caminhão não atingiu veículos que trafegavam pela via no momento do incidente.

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