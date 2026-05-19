Um susto marcou a manhã desta terça-feira, 19, na avenida Jaime Telini, no Jardim Paraty, na zona sul de Franca. Um caminhão carregado com tijolos se desprendeu de dentro de uma fábrica e atravessou a via, por pouco não invadindo um restaurante localizado no sentido Ana Dorothéa.

Segundo informações apuradas no local, o veículo estava estacionado dentro de uma fábrica de tijolos situada no lado oposto da avenida, em frente ao restaurante, quando acabou se movimentando sozinho.

O motorista teria descido do caminhão para pegar algumas notas e não teria acionado o freio de mão.

Caminhão atravessou avenida e derrubou palmeira