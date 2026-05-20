21 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VILA APARECIDA

Carro fica com as rodas para cima após batida em poste em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Estado do carro após batida em cruzamento em Franca
Estado do carro após batida em cruzamento em Franca

Um carro bateu contra um poste de semáforo na madrugada desta quarta-feira, 20, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Pernambuco, na Vila Aparecida, em Franca. Com a força do impacto, o veículo ficou destruído na parte dianteira e a estrutura do semáforo ficou suspensa sobre a via.

O acidente provocou danos significativos no carro. Imagens registradas no local mostram que a frente do veículo ficou bastante destruída após a colisão.

As rodas laterais do automóvel chegaram a ficar para cima depois da batida, evidenciando a violência do impacto.

Semáforo afetado

Na manhã desta quarta-feira, o acidente ainda afetava o funcionamento do semáforo no cruzamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente deverão ser investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários