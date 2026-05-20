Um carro bateu contra um poste de semáforo na madrugada desta quarta-feira, 20, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Pernambuco, na Vila Aparecida, em Franca. Com a força do impacto, o veículo ficou destruído na parte dianteira e a estrutura do semáforo ficou suspensa sobre a via.
O acidente provocou danos significativos no carro. Imagens registradas no local mostram que a frente do veículo ficou bastante destruída após a colisão.
As rodas laterais do automóvel chegaram a ficar para cima depois da batida, evidenciando a violência do impacto.
Semáforo afetado
Na manhã desta quarta-feira, o acidente ainda afetava o funcionamento do semáforo no cruzamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente deverão ser investigadas.
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