Um carro bateu contra um poste de semáforo na madrugada desta quarta-feira, 20, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Pernambuco, na Vila Aparecida, em Franca. Com a força do impacto, o veículo ficou destruído na parte dianteira e a estrutura do semáforo ficou suspensa sobre a via.

O acidente provocou danos significativos no carro. Imagens registradas no local mostram que a frente do veículo ficou bastante destruída após a colisão.

As rodas laterais do automóvel chegaram a ficar para cima depois da batida, evidenciando a violência do impacto.

Semáforo afetado