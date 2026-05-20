A temporada de quermesses e festas juninas já começou em Franca, com eventos promovidos por comunidades e paróquias da Igreja Católica em diferentes regiões da cidade. As festas, organizadas com caráter comunitário e beneficente, têm como objetivo arrecadar recursos para manutenção e reformas das igrejas, além do financiamento de projetos sociais.
As festas reunem pratos para todos os gostos, como pastel, fogazza, cachorro-quente, churrasco, pratos à base de milho, amendoim, caldos e assados. As quermesses também contam com brincadeiras, leilões e atividades voltadas às famílias.
Entre os eventos programados está a Festa de Santa Rita, promovida pela Paróquia Santa Rita a partir desta quarta-feira, 20, até domingo, 24, na praça Antônio Reche Martos, ao lado da igreja, no bairro Santa Rita. A programação inclui leilões de prendas e, no domingo, o tradicional almoço “Arroz no Arado”.
Programação segue em junho
A Paróquia Santa Teresinha, no bairro Santa Terezinha, também prepara sua festa junina, marcada para o dia 13 de junho.
Já o Convento Franciscano Santa Maria dos Anjos realizará a Quermesse Franciscana nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho. O evento acontecerá no convento localizado na rodovia Nelson Nogueira, na zona oeste de Franca.
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