A segunda etapa da parte técnica da 55ª Expoagro de Franca começa nesta quinta-feira, 21, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, com os julgamentos de mais de 200 cavalos da raça Mangalarga Marchador e a exposição de 20 vacas Jersey. A programação segue até domingo, 24, com entrada gratuita e visitação aberta diariamente das 6h às 21h.

A feira teve início no último dia 14 e entra agora em uma das fases mais aguardadas do calendário técnico da exposição. Entre quinta-feira e sábado, 23, sempre a partir das 8h, serão realizados os julgamentos dos cavalos Mangalarga Marchador, raça tradicional em exposições agropecuárias e provas equestres no país.

Além da avaliação dos animais, o público poderá visitar a exposição do gado Jersey, disponível entre os dias 20 e 24. A Expoagro também conta com praça de alimentação, Feira do Produtor com produtos artesanais do Espaço “Sabores da Alta Mogiana”, workshop de cogumelo, aulão de dança e apresentações musicais com artistas locais.

Provas e atrações no fim de semana