Franca realiza nesta quinta-feira, 21, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, promovido pela Prefeitura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.
A concentração dos participantes será às 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída prevista para 19h30. Em caso de chuva, o evento será cancelado. O passeio é aberto ao público e gratuito.
Para participar, os ciclistas deverão utilizar capacete, luz dianteira e lanterna traseira na bicicleta, além de levar garrafinha de água para hidratação durante o percurso.
Trajeto passará por várias avenidas
Segundo a Secretaria de Esporte e Cultura, o trajeto começará no Complexo Poliesportivo e seguirá pela avenida Paulo VI, rua dos Bem-Te-Vis, avenidas Carlos Haddad, Emílio Paludetto, São Vicente, Jaime Telini e Adhemar Pereira de Barros.
O retorno será feito pela avenida Hugo Betarello, avenidas Santa Cruz e Ângelo Pedro, rua Professora Maria Faleiros, avenidas Champagnat e Antônio Lázaro Caetano, finalizando novamente no Poliesportivo.
Incentivo à prática esportiva
As edições anteriores do Passeio Ciclístico Noturno reuniram moradores de diferentes idades em percursos organizados pela cidade.
A expectativa da organização é manter novos encontros ao longo do ano como forma de incentivar hábitos saudáveis, lazer e prática esportiva em grupo.
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