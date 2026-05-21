Franca realiza nesta quinta-feira, 21, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, promovido pela Prefeitura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A concentração dos participantes será às 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída prevista para 19h30. Em caso de chuva, o evento será cancelado. O passeio é aberto ao público e gratuito.

Para participar, os ciclistas deverão utilizar capacete, luz dianteira e lanterna traseira na bicicleta, além de levar garrafinha de água para hidratação durante o percurso.

Trajeto passará por várias avenidas