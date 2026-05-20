Uma égua e seu filhote foram vistos andando pelas ruas do Jardim Alvorada, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 20. Os animais foram registrados por moradores e, segundo denúncias, seguiam em direção à rodovia, próximo ao Hotel Dan Inn, gerando preocupação pelo risco de acidentes no trânsito.

De acordo com a denunciante, a égua já estaria na região há algum tempo e teria dado à luz recentemente ao filhote, que agora a acompanha pelas ruas do bairro.

Os dois animais foram flagrados na rua Leonardo de Souza Ângelo, no Jardim Alvorada. Imagens registradas por moradores mostram a égua e o filhote caminhando pela via antes de seguirem em direção à rodovia.