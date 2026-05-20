Uma égua e seu filhote foram vistos andando pelas ruas do Jardim Alvorada, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 20. Os animais foram registrados por moradores e, segundo denúncias, seguiam em direção à rodovia, próximo ao Hotel Dan Inn, gerando preocupação pelo risco de acidentes no trânsito.
De acordo com a denunciante, a égua já estaria na região há algum tempo e teria dado à luz recentemente ao filhote, que agora a acompanha pelas ruas do bairro.
Os dois animais foram flagrados na rua Leonardo de Souza Ângelo, no Jardim Alvorada. Imagens registradas por moradores mostram a égua e o filhote caminhando pela via antes de seguirem em direção à rodovia.
A principal preocupação relatada pelos moradores é a exposição dos animais ao trânsito intenso da região, o que poderia provocar acidentes envolvendo motoristas e os próprios animais.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, o Canil Municipal informou que não havia registro de denúncias sobre animais de grande porte soltos no Jardim Alvorada até o momento.
O órgão destacou ainda que a posse e a guarda dos animais são de responsabilidade dos proprietários.
A Prefeitura orienta que denúncias envolvendo animais de grande porte soltos em vias públicas ou situações de maus-tratos sejam feitas pelos telefones e WhatsApp do Canil Municipal, no número (16) 3727-0592, ou da Guarda Civil, pelos números (16) 3706-6515 e 153.
Segundo o município, o serviço de recolha é realizado por uma empresa contratada, acionada após o recebimento das solicitações. A equipe também informou que irá até o endereço citado para averiguação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.