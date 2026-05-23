Franca entregou 11.188 aparelhos auditivos gratuitamente entre 2021 e 2025 por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). O serviço é destinado a pessoas com perda auditiva e inclui desde a avaliação inicial até acompanhamento clínico, manutenção dos equipamentos e suporte terapêutico sem custos aos usuários.

O atendimento começa pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), onde os pacientes passam por consulta inicial antes do encaminhamento para atendimento especializado.

Para solicitar o aparelho auditivo gratuitamente, é necessário procurar a UBS mais próxima da residência com documento de identidade, Cartão SUS e comprovante de endereço.