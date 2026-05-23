Franca entregou 11.188 aparelhos auditivos gratuitamente entre 2021 e 2025 por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). O serviço é destinado a pessoas com perda auditiva e inclui desde a avaliação inicial até acompanhamento clínico, manutenção dos equipamentos e suporte terapêutico sem custos aos usuários.
O atendimento começa pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), onde os pacientes passam por consulta inicial antes do encaminhamento para atendimento especializado.
Para solicitar o aparelho auditivo gratuitamente, é necessário procurar a UBS mais próxima da residência com documento de identidade, Cartão SUS e comprovante de endereço.
Após a avaliação com clínico geral, os casos que necessitam de investigação são encaminhados para a rede especializada por meio do sistema de regulação municipal.
Atendimento inclui exames e adaptação do aparelho
Na etapa seguinte, os pacientes passam por consultas e exames com especialistas, como otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos.
Depois da confirmação da necessidade do aparelho auditivo, é realizada a adaptação individualizada da prótese, com testes específicos para adequar o equipamento às necessidades de cada paciente.
Além da entrega dos aparelhos, o serviço também oferece sessões de fonoterapia, acompanhamento clínico e manutenção dos equipamentos já fornecidos.
Todo o atendimento é realizado pelo Ambulatório de Saúde Auditiva, mantido pela Secretaria de Saúde.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, o trabalho continua sendo ampliado para atender a população que depende do serviço.
“Este trabalho é muito importante e continua sendo realizado para auxiliar a população que precisa”, afirmou.
Onde funciona o serviço
O Ambulatório de Saúde Auditiva funciona na Rua Professor Lázaro de Souza Campos, 322, no Residencial Baldassari, próximo ao Terminal Rodoviário, em Franca.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é (16) 3711-9810.
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