23 de maio de 2026
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SAÚDE

Franca entrega mais de 11 mil aparelhos auditivos pelo SUS

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Ambulatório de Saúde Auditiva localizado na Rua Professor Lázaro de Souza Campos, 322, no Residencial Baldassari
Ambulatório de Saúde Auditiva localizado na Rua Professor Lázaro de Souza Campos, 322, no Residencial Baldassari

Franca entregou 11.188 aparelhos auditivos gratuitamente entre 2021 e 2025 por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). O serviço é destinado a pessoas com perda auditiva e inclui desde a avaliação inicial até acompanhamento clínico, manutenção dos equipamentos e suporte terapêutico sem custos aos usuários.

O atendimento começa pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), onde os pacientes passam por consulta inicial antes do encaminhamento para atendimento especializado.

Para solicitar o aparelho auditivo gratuitamente, é necessário procurar a UBS mais próxima da residência com documento de identidade, Cartão SUS e comprovante de endereço.

Após a avaliação com clínico geral, os casos que necessitam de investigação são encaminhados para a rede especializada por meio do sistema de regulação municipal.

Atendimento inclui exames e adaptação do aparelho

Na etapa seguinte, os pacientes passam por consultas e exames com especialistas, como otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos.

Depois da confirmação da necessidade do aparelho auditivo, é realizada a adaptação individualizada da prótese, com testes específicos para adequar o equipamento às necessidades de cada paciente.

Além da entrega dos aparelhos, o serviço também oferece sessões de fonoterapia, acompanhamento clínico e manutenção dos equipamentos já fornecidos.

Todo o atendimento é realizado pelo Ambulatório de Saúde Auditiva, mantido pela Secretaria de Saúde.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, o trabalho continua sendo ampliado para atender a população que depende do serviço.

“Este trabalho é muito importante e continua sendo realizado para auxiliar a população que precisa”, afirmou.

Onde funciona o serviço

O Ambulatório de Saúde Auditiva funciona na Rua Professor Lázaro de Souza Campos, 322, no Residencial Baldassari, próximo ao Terminal Rodoviário, em Franca.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é (16) 3711-9810.

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