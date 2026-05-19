O jovem Matheus Micael Miranda Silveira, de 21 anos, continua internado sem previsão de alta na Santa Casa de Franca após sofrer um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, em Franca, no dia 7 de maio. Nesta terça-feira, 19, familiares afirmaram que ainda não têm respostas concretas sobre as circunstâncias da colisão envolvendo a motocicleta conduzida por ele e uma van.
Matheus trabalhava como sapateiro e também fazia entregas de moto. Segundo a família, ele seguia para o trabalho no momento do acidente e, desde então, não se recorda do que aconteceu. “Meu irmão não se lembra de nada”, afirmou a irmã, Karen Miranda.
A versão apresentada pelo motorista da van, Ricardo de Souza Paulino, morador de Nuporanga, é de que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em um espaço inadequado.
“A moto tentou ultrapassar entre a mureta e a van. Foi quando aconteceu a colisão na traseira”, declarou.
Versões diferentes sobre a colisão
A família, no entanto, contesta o relato do motorista. Segundo Karen, testemunhas afirmaram que a van teria feito uma ultrapassagem e fechado a frente da motocicleta, que seguia no mesmo sentido.
De acordo com os relatos recebidos pelos familiares, Matheus teria ficado sem espaço entre a van e a mureta central da rodovia, atingindo a traseira do veículo.
“Nós temos quatro pessoas que passaram pra gente que a van que bateu nele, que viram tudo”, disse a irmã. “Estamos em uma situação complicada, queremos entender a verdade.”
Estado de saúde preocupa família
Ainda conforme os familiares, Matheus sofreu múltiplas fraturas. Ele teve a clavícula e a perna esquerda quebradas, sendo necessária a colocação de um suporte metálico na perna.
“Graças a Deus ele saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas continua em observação. Está com um ferro enorme na perna e vai passar por mais uma cirurgia”, relatou Karen.
O jovem permanece internado desde o dia do acidente, sem previsão de alta médica.
Dificuldades financeiras
Além da preocupação com a recuperação, a família enfrenta dificuldades financeiras. Segundo os parentes, Matheus não possuía registro formal nos trabalhos que exercia e, atualmente, está impossibilitado de trabalhar.
A motocicleta dele, uma Honda Titan vermelha financiada, também ficou bastante danificada após a colisão.
Diante da situação, familiares organizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas básicas. As doações podem ser feitas via PIX pela chave 46241444816.
Os parentes também afirmam que aguardam retorno da empresa responsável pela van envolvida no acidente. “Disseram que o advogado entraria em contato, mas até agora não tivemos nenhum respaldo”, afirmou Karen.
“É uma coisa que não pode ficar impune. Os motoristas precisam ter mais cuidado. Motoqueiro, quando sofre acidente, o para-choque é ele. Muitos não resistem ao impacto. Graças a Deus ele está melhorando”, completou.
O acidente
Três acidentes em sequência foram registrados na manhã do dia 7 de maio na rodovia Ronan Rocha, em Franca, no sentido Jardim Aeroporto II–Unifran (Universidade de Franca), provocando congestionamento e lentidão no trânsito.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as colisões ocorreram em efeito cascata após o primeiro acidente, envolvendo a van e a motocicleta conduzida por Matheus.
A batida aconteceu nas proximidades da unidade da Coca-Cola. O jovem sofreu fratura na perna e foi socorrido. As causas do acidente seguem sendo investigadas.
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