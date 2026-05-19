O jovem Matheus Micael Miranda Silveira, de 21 anos, continua internado sem previsão de alta na Santa Casa de Franca após sofrer um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, em Franca, no dia 7 de maio. Nesta terça-feira, 19, familiares afirmaram que ainda não têm respostas concretas sobre as circunstâncias da colisão envolvendo a motocicleta conduzida por ele e uma van.

Matheus trabalhava como sapateiro e também fazia entregas de moto. Segundo a família, ele seguia para o trabalho no momento do acidente e, desde então, não se recorda do que aconteceu. “Meu irmão não se lembra de nada”, afirmou a irmã, Karen Miranda.

A versão apresentada pelo motorista da van, Ricardo de Souza Paulino, morador de Nuporanga, é de que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em um espaço inadequado.