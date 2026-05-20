Um acidente entre dois carros foi registrado na manhã desta quarta-feira, 20, por volta das 10 horas, no cruzamento das ruas Cruz e Souza e Santa Catarina, no Jardim Boa Esperança, em Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um Fiat Palio verde escuro avançou em direção à sinalização de “Pare” e atingiu um Peugeot cinza que seguia pela via preferencial. Apesar da força da colisão e dos danos nos veículos, ninguém se feriu.

As imagens registradas pelas câmeras mostram que o Palio não respeitou a sinalização antes de entrar no cruzamento. O Peugeot, que trafegava pela rua Santa Catarina, foi atingido lateralmente. Com o impacto, os dois veículos ficaram destruídos.

Segundo moradores e comerciantes da região, o cruzamento tem histórico frequente de acidentes. A rua Santa Catarina é preferencial até a esquina onde ocorreu a batida e conta com sinalização de pare tanto no solo quanto em poste, indicando a obrigatoriedade da parada para motoristas que seguem pela rua Cruz e Souza.

Histórico de acidentes