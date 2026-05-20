20 de maio de 2026
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SUSTO

Incêndio destrói carros em casa na Dr. Júlio Cardoso, em Franca

Por Ariane Jud e Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Equipe do Corpo de Bombeiros atende ocorrência no centro de Franca
Equipe do Corpo de Bombeiros atende ocorrência no centro de Franca

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, 20, no cruzamento das ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, em Franca. A ocorrência foi inicialmente registrada como fogo em uma residência onde morariam pessoas idosas, o que aumentou o nível de urgência no atendimento.

Diante da informação, os bombeiros enviaram ao local uma unidade de resgate, além de equipes com autobomba e autotanque.

Ao chegarem, os militares constataram que o incêndio não havia atingido a estrutura da casa, mas sim dois veículos estacionados na garagem do imóvel.

Carros ficaram destruídos

Os automóveis - um Honda HR-V e uma picape Fiat Strada - estavam em chamas quando as equipes iniciaram o combate ao fogo.

Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para a residência.

Apesar da rápida atuação, os dois veículos sofreram danos severos, com perda praticamente total, principalmente na parte frontal, no motor e no interior.

Veículo apresentava problemas

Segundo relatos apurados no local, um dos veículos já apresentava sinais de falha elétrica, incluindo faiscamento.

O proprietário teria saído para procurar um eletricista, mas, enquanto tentava contato, recebeu aviso de familiares informando que os carros estavam pegando fogo.

Ele retornou imediatamente ao imóvel e acompanhou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido

Apesar do susto e da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.

Após o combate ao incêndio, os bombeiros realizaram uma vistoria na residência para verificar possíveis riscos adicionais e garantir a segurança do local.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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