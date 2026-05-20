Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, 20, no cruzamento das ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, em Franca. A ocorrência foi inicialmente registrada como fogo em uma residência onde morariam pessoas idosas, o que aumentou o nível de urgência no atendimento.
Diante da informação, os bombeiros enviaram ao local uma unidade de resgate, além de equipes com autobomba e autotanque.
Ao chegarem, os militares constataram que o incêndio não havia atingido a estrutura da casa, mas sim dois veículos estacionados na garagem do imóvel.
Carros ficaram destruídos
Os automóveis - um Honda HR-V e uma picape Fiat Strada - estavam em chamas quando as equipes iniciaram o combate ao fogo.
Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para a residência.
Apesar da rápida atuação, os dois veículos sofreram danos severos, com perda praticamente total, principalmente na parte frontal, no motor e no interior.
Veículo apresentava problemas
Segundo relatos apurados no local, um dos veículos já apresentava sinais de falha elétrica, incluindo faiscamento.
O proprietário teria saído para procurar um eletricista, mas, enquanto tentava contato, recebeu aviso de familiares informando que os carros estavam pegando fogo.
Ele retornou imediatamente ao imóvel e acompanhou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.
Ninguém ficou ferido
Apesar do susto e da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.
Após o combate ao incêndio, os bombeiros realizaram uma vistoria na residência para verificar possíveis riscos adicionais e garantir a segurança do local.
As causas do incêndio ainda serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.