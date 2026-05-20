Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, 20, no cruzamento das ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, em Franca. A ocorrência foi inicialmente registrada como fogo em uma residência onde morariam pessoas idosas, o que aumentou o nível de urgência no atendimento.

Diante da informação, os bombeiros enviaram ao local uma unidade de resgate, além de equipes com autobomba e autotanque.

Ao chegarem, os militares constataram que o incêndio não havia atingido a estrutura da casa, mas sim dois veículos estacionados na garagem do imóvel.

Carros ficaram destruídos