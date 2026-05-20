A família de Alyson Anthony Oliveira, de 28 anos, busca informações sobre o paradeiro do rapaz, desaparecido há oito dias em Franca. Segundo familiares, ele saiu de casa na manhã do dia 12 de maio, na Vila Santa Terezinha, e desde então não foi mais visto.
De acordo com os relatos, Alyson deixou a residência por volta das 9h usando camiseta vermelha e calça jeans. A família afirma que ele não informou para onde iria e não manteve mais contato desde então.
Família faz apelo
Familiares informaram que Alyson nunca havia saído sem dar notícias anteriormente, o que aumentou a preocupação ao longo dos últimos dias.
Atualmente desempregado, o jovem desapareceu sem deixar informações sobre possíveis destinos ou contatos.
Diante da falta de notícias concretas, parentes e amigos passaram a compartilhar pedidos de ajuda nas redes sociais em busca de pistas que possam auxiliar nas buscas.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Alyson Anthony Oliveira pode entrar em contato pelos telefones (16) 99913-8322 e (16) 99408-5743.
Informações também podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento nem sobre possíveis locais onde ele possa estar.
A família segue mobilizada e pede apoio da população para ajudar a localizar o jovem.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.