A família de Alyson Anthony Oliveira, de 28 anos, busca informações sobre o paradeiro do rapaz, desaparecido há oito dias em Franca. Segundo familiares, ele saiu de casa na manhã do dia 12 de maio, na Vila Santa Terezinha, e desde então não foi mais visto.

De acordo com os relatos, Alyson deixou a residência por volta das 9h usando camiseta vermelha e calça jeans. A família afirma que ele não informou para onde iria e não manteve mais contato desde então.

Família faz apelo

Familiares informaram que Alyson nunca havia saído sem dar notícias anteriormente, o que aumentou a preocupação ao longo dos últimos dias.