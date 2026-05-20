O sapateiro Edi Luis da Silva, de 60 anos, tenta reencontrar o irmão José Luis da Silva Filho, desaparecido há 25 anos após deixar Franca dizendo que nunca mais voltaria. Sem informações sobre o paradeiro do familiar desde então, irmãos e parentes seguem mobilizados em buscas e mantêm a esperança de localizá-lo.
José Luis teria nascido em 22 de abril de 1954 e hoje estaria com 72 anos. Segundo a família, ele era o mais velho entre dez irmãos e saiu de casa ainda jovem para trabalhar em outras cidades. Ao longo dos anos, morou em municípios como Campinas, Passos (MG) e Votuporanga (SP).
Apesar da distância, os familiares afirmam que ele mantinha contato frequente até deixar Franca definitivamente. Antes disso, teria ocorrido um pequeno desentendimento com um dos irmãos.
“Ele foi criado assim. Quando meu pai foi embora, tinha minha mãe e nove filhos; minha mãe estava grávida do último irmão nosso. Ele era o mais velho. Com 16 anos, ele já saiu da família e já foi morar fora. Ele morou em Campinas, acho que em Passos, sempre foi assim, praticamente não foi criado com a gente. Desde cedo ele saiu para trabalhar e ficou sempre andando fora. Mas sempre tinha contato com a gente”, relatou Edi.
Buscas sem respostas
De acordo com a família, nenhuma informação oficial sobre José Luis foi encontrada ao longo dos últimos anos. Os irmãos afirmam que já realizaram buscas pela internet e consultaram registros de óbitos, mas nunca localizaram qualquer confirmação sobre o paradeiro dele.
“Ele não tinha muito problema de saúde. Até tinha um problema que era normal, um problema de pressão. Pela idade, 72 anos, ele pode ter falecido, mas enquanto a gente não tiver certeza… Que nós já procuramos em tudo; na internet, já olhou o negócio dos óbitos e não aparece. Nós temos esperança que ele esteja vivo ainda”, disse.
A única pista recebida pela família aconteceu há cerca de seis anos. Segundo Edi, uma irmã recebeu a ligação de uma pessoa informando que José Luis havia passado por uma loja em Paulínia (SP) e deixado um telefone de contato.
“Há uns seis anos atrás, mais ou menos, uma pessoa ligou numa loja lá em Paulínia. Ligou pra minha irmã, falou assim, ‘seu irmão teve aqui, ele deu esse telefone de contato’. Eu não sei onde ele arrumou esse telefone do meu irmão lá de contato e disse que ele estava devendo lá em Paulínia, sabe? Mas aí minha irmã falou ‘esse meu irmão tá desaparecido, nós não temos contato dele, nós não sabemos onde ele tá’. Acho que foram no endereço levar cobrança pra ele, não tava nesse endereço mais. Foi o que eu fiquei sabendo”, contou.
Qualquer informação sobre o paradeiro de José Luis da Silva Filho pode ser comunicada à família pelo telefone (16) 99451-5083.
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