O sapateiro Edi Luis da Silva, de 60 anos, tenta reencontrar o irmão José Luis da Silva Filho, desaparecido há 25 anos após deixar Franca dizendo que nunca mais voltaria. Sem informações sobre o paradeiro do familiar desde então, irmãos e parentes seguem mobilizados em buscas e mantêm a esperança de localizá-lo.

José Luis teria nascido em 22 de abril de 1954 e hoje estaria com 72 anos. Segundo a família, ele era o mais velho entre dez irmãos e saiu de casa ainda jovem para trabalhar em outras cidades. Ao longo dos anos, morou em municípios como Campinas, Passos (MG) e Votuporanga (SP).

Apesar da distância, os familiares afirmam que ele mantinha contato frequente até deixar Franca definitivamente. Antes disso, teria ocorrido um pequeno desentendimento com um dos irmãos.