Uma pesquisa desenvolvida na Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, ganhou repercussão internacional após ser apresentada na última quinta-feira, 14, durante um evento acadêmico realizado na Harvard University, nos Estados Unidos.

O estudo investiga a relação entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental no tratamento de pacientes com comportamento suicida internados em unidade psiquiátrica.

A apresentação internacional foi conduzida pela pesquisadora Marianna de Abreu Costa, integrante da equipe responsável pelo projeto, que detalhou os objetivos, a metodologia científica e os impactos esperados da pesquisa para a comunidade acadêmica internacional.

Pesquisa reúne especialistas em psiquiatria e espiritualidade