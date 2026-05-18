O francano Estêvão Willian, de 19 anos, ficou fora da Copa do Mundo após a convocação oficial da seleção brasileira divulgada na tarde desta segunda-feira, 18. Atual jogador do Chelsea, da Inglaterra, o meia-atacante não se recuperou a tempo da lesão sofrida em abril e acabou ausente da lista dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.
O nome do atleta já não aparecia entre os 55 jogadores previamente encaminhados à Fifa (Federação Internacional de Futebol), o que praticamente indicava sua ausência no grupo que disputará o Mundial em busca do hexacampeonato.
Lesão interrompe sonho do Mundial
Estêvão sofreu a contusão no dia 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela Premier League. Exames apontaram uma lesão de grau 4, com prazo mínimo de recuperação de três meses.
Desde então, o jogador iniciou tratamento intensivo para acelerar a recuperação. A primeira etapa foi realizada no Palmeiras, seu ex-clube. Na semana passada, ele esteve em Franca por alguns dias antes de retornar para Londres, onde segue a segunda fase do processo de recuperação.
Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, Estêvão não fez publicações sobre a lesão ou o tratamento durante todo o período. Amigos próximos relatam que o jogador ficou abalado com a contusão.
Franca ainda aguarda primeiro jogador na seleção brasileira em Copas
Estêvão poderia se tornar o primeiro jogador nascido em Franca a disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira.
A cidade, porém, já teve um representante em Mundiais. O ex-atacante Wagner Lopes disputou a Copa do Mundo da França, em 1998, defendendo a seleção do Japão. Naturalizado japonês em 1997, ele construiu carreira no futebol japonês e, após encerrar a trajetória como jogador, permaneceu no esporte como treinador.
Confira os 26 convocados
Goleiro
- Alisson (Liverpool, Inglaterra)
- Ederson (Fenerbahçe, Turquia)
- Weverton (Grêmio, Brasil)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo, Brasil)
- Bremer (Juventus, Itália)
- Danilo (Flamengo, Brasil)
- Douglas Santos (Zenit, Rússia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
- Ibañez (Al-Ahli, Arábia Saudita)
- Léo Pereira (Flamengo, Brasil)
- Marquinhos (PSG, França)
- Wesley (Roma, Itália)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United, Inglaterra)
- Danilo Santos (Botafogo, Brasil)
- Fabinho (Al-Ittihad, Arábia Saudita)
- Lucas Paquetá (Flamengo, Brasil)
Atacantes
- Endrick (Lyon, França)
- Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra)
- Igor Thiago (Brentford, Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit, Rússia)
- Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)
- Neymar (Santos, Brasil)
- Raphinha (Barcelona, Espanha)
- Rayan (Bournemouth, Inglaterra)
- Vinícius Júnior (Real Madrid, Espanha)
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