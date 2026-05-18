O francano Estêvão Willian, de 19 anos, ficou fora da Copa do Mundo após a convocação oficial da seleção brasileira divulgada na tarde desta segunda-feira, 18. Atual jogador do Chelsea, da Inglaterra, o meia-atacante não se recuperou a tempo da lesão sofrida em abril e acabou ausente da lista dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.

O nome do atleta já não aparecia entre os 55 jogadores previamente encaminhados à Fifa (Federação Internacional de Futebol), o que praticamente indicava sua ausência no grupo que disputará o Mundial em busca do hexacampeonato.

Lesão interrompe sonho do Mundial

Estêvão sofreu a contusão no dia 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela Premier League. Exames apontaram uma lesão de grau 4, com prazo mínimo de recuperação de três meses.