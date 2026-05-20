A Secretaria de Educação de Franca confirmou nesta quarta-feira, 20, o registro de casos da doença mão-pé-boca em crianças da rede municipal de ensino. Embora as ocorrências sejam tratadas como isoladas, algumas salas de creches e centros de educação infantil tiveram as atividades suspensas temporariamente para conter a disseminação da doença.

Segundo a pasta, não houve necessidade de fechamento total das unidades escolares. As suspensões ocorreram apenas em salas específicas, seguindo protocolos sanitários adotados em conjunto com as equipes de saúde.

Salas tiveram atividades suspensas

No CE Fernanda Antoneli, uma sala de Berçário II, com 25 crianças, ficou sem atividades presenciais entre os dias 5 e 11 de maio.