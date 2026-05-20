A Secretaria de Educação de Franca confirmou nesta quarta-feira, 20, o registro de casos da doença mão-pé-boca em crianças da rede municipal de ensino. Embora as ocorrências sejam tratadas como isoladas, algumas salas de creches e centros de educação infantil tiveram as atividades suspensas temporariamente para conter a disseminação da doença.
Segundo a pasta, não houve necessidade de fechamento total das unidades escolares. As suspensões ocorreram apenas em salas específicas, seguindo protocolos sanitários adotados em conjunto com as equipes de saúde.
Salas tiveram atividades suspensas
No CE Fernanda Antoneli, uma sala de Berçário II, com 25 crianças, ficou sem atividades presenciais entre os dias 5 e 11 de maio.
Na Creche Dorival Pugliesi, duas salas - B1 e B2 -, envolvendo 22 crianças, tiveram suspensão entre os dias 11 e 17 de maio.
Já na Creche Benedicto Amaral, uma sala de B2, com 24 crianças, ficou temporariamente fechada entre os dias 13 e 19 de maio.
Na Unidade Verde Água, as salas de B2, que atendem 32 crianças, tiveram as atividades interrompidas de 18 a 24 de maio.
O maior número de alunos afastados foi registrado no CE Roseli Amália, onde as salas de B1 e B2, com 47 crianças, tiveram suspensão entre os dias 19 e 25 de maio.
Doença afeta principalmente crianças
A doença mão-pé-boca é uma infecção viral mais comum em crianças pequenas e costuma provocar febre, feridas na boca e manchas nas mãos e nos pés. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com secreções, saliva e superfícies contaminadas.
A Secretaria de Educação informou que todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas e que os casos seguem acompanhados pelas equipes responsáveis.
Orientação aos pais
A orientação da Prefeitura é para que pais e responsáveis procurem atendimento médico caso as crianças apresentem sintomas da doença.
A recomendação também é que os alunos não sejam levados às unidades escolares enquanto estiverem doentes, evitando a propagação do vírus entre outras crianças.
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