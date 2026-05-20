A Justiça determinou o bloqueio do perfil no Instagram do influenciador digital Paulo Henrique Firmo de Souza, conhecido como “Pê”, além do congelamento de contas bancárias, aplicações financeiras e receitas obtidas com publicidade e monetização nas redes sociais. Ele está preso desde a terça-feira, 13.

A medida atende a um pedido da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, que investiga o influenciador por suposta exploração de rifas ilegais, prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

Apesar da decisão judicial, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, ainda não havia derrubado a conta do influenciador até a publicação desta reportagem.

Rifas e ostentação nas redes