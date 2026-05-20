A Justiça determinou o bloqueio do perfil no Instagram do influenciador digital Paulo Henrique Firmo de Souza, conhecido como “Pê”, além do congelamento de contas bancárias, aplicações financeiras e receitas obtidas com publicidade e monetização nas redes sociais. Ele está preso desde a terça-feira, 13.
A medida atende a um pedido da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, que investiga o influenciador por suposta exploração de rifas ilegais, prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
Apesar da decisão judicial, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, ainda não havia derrubado a conta do influenciador até a publicação desta reportagem.
Rifas e ostentação nas redes
Segundo a Polícia Civil, o perfil de Paulo Henrique era utilizado de forma ostensiva para divulgar rifas virtuais envolvendo motocicletas, carros, dinheiro em espécie e outros bens de alto valor, sem autorização legal. A prática pode configurar contravenção penal prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.
As investigações apontam que motocicletas apreendidas anteriormente foram vinculadas aos sorteios promovidos pelo influenciador, que soma mais de 260 mil seguidores na plataforma.
A DIG também identificou indícios de incompatibilidade patrimonial entre os bens ostentados nas redes sociais e a renda formal declarada por Paulo Henrique. Entre os itens exibidos nas publicações, estavam carros importados, motos de alta cilindrada, jet-skis, dinheiro em espécie e imóveis de alto padrão.
Investigação sobre BMW roubada
O nome do influenciador já havia aparecido em outra investigação da Polícia Civil relacionada à receptação de peças de uma BMW roubada em Franca. Na ocasião, ele foi preso durante uma operação da DIG após policiais encontrarem peças automotivas suspeitas em sua residência.
Segundo as investigações anteriores, Paulo Henrique teria sofrido um acidente com sua BMW, que não possuía seguro. A suspeita é de que peças de uma BMW roubada do mesmo modelo tenham sido utilizadas na reconstrução do veículo.
Durante o cumprimento do mandado de busca, policiais também apreenderam motocicletas de alta cilindrada, além da própria BMW.
Decisão judicial
Na nova decisão, a Justiça autorizou o bloqueio imediato do perfil do influenciador, a suspensão de receitas provenientes de monetização e publicidade, o congelamento de contas bancárias e ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, além do uso de provas obtidas em investigações anteriores.
Ao fundamentar a medida, a Justiça apontou a existência de “robustos indícios” de exploração clandestina de rifas virtuais e considerou que a manutenção do perfil ativo poderia permitir a continuidade das atividades investigadas.
Inquérito continua
A DIG informou que o inquérito segue em andamento para rastrear o fluxo financeiro das rifas, apurar eventual ocultação de patrimônio e identificar possíveis envolvidos no esquema.
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