A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na terça-feira, 19, o projeto que denomina “Dom Diógenes Silva Matthes” o Hospital Estadual de Franca. A proposta, apresentada pela deputada Delegada Graciela (PL), foi aprovada por unanimidade após tramitar pelas comissões internas da Casa, incluindo a Comissão de Saúde.
O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa quarta-feira, 20, e segue agora para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Deputada destaca aprovação
Segundo a deputada, a tramitação do projeto enfrentou articulações e discussões dentro da Assembleia desde o ano passado.
“Essa conquista não foi fácil. Desde o ano passado travamos uma grande luta para a aprovação do projeto nas comissões internas da Alesp e nessa terça-feira a proposta foi aprovada. Na próxima semana seguirá para a sanção do governador. Para mim, é uma honra eternizar o nome de Dom Diógenes em um hospital tão importante para Franca e região”, afirmou.
Hospital aguarda inauguração oficial
A obra do Hospital Estadual de Franca já foi concluída e a unidade já realiza alguns atendimentos, mas ainda aguarda a inauguração oficial pelo governador. O hospital contará com investimento estimado em R$ 186 milhões e terá 225 leitos.
A assessoria do Palácio dos Bandeirantes ainda não confirmou a data da visita de Tarcísio a Franca. Na mesma agenda, o governador também deverá entregar a reforma e ampliação do IML (Instituto Médico Legal) de Franca, prédio que passará a abrigar também o IC (Instituto de Criminalística). O investimento na estrutura é estimado em R$ 12 milhões.
Quem foi Dom Diógenes
Dom Diógenes Silva Matthes nasceu em Serrania, então distrito de Alfenas, em Minas Gerais, mas foi registrado em Caconde, no interior paulista.
Ordenado sacerdote em 29 de junho de 1957, na Catedral da Sé, em São Paulo, foi nomeado primeiro bispo da Diocese de Franca em 18 de março de 1971.
Dom Diógenes permaneceu mais de 35 anos à frente da Diocese, com atuação voltada à comunidade católica e ações sociais na região.
Em novembro de 2006, deixou o cargo por idade, tornando-se bispo emérito. Ele morreu aos 85 anos, em 20 de novembro de 2016, vítima de infarto.
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Comentários
4 Comentários
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valdo borges, francano franco 49 min atrásOportunismo, político querendo aparecer, querendo dar nome ao “filho” alheio, ou seja, à obra pública alheia, na tentativa desesperada de aparecer. Diz o ditado, quando o filho é bonito, todos querem assumir a “paternidade”, no caso específico a “maternidade”. Melhor seria apresentar algo mais útil e proveitoso para a população, do que aprovar denominação e homenagens. O hospital já tem nome: “Três Colinas”. Qual foi o trabalho do saudoso bispo na área de saúde? Para “refrescar” a memória dos oportunistas de plantão, vale lembrar que a homenageante sequer compareceu ao evento de lançamento do hospital estadual de Franca pelo ex-governador Rodrigo Garcia, conforme noticiou o GCN. Seguem links: https://sampi.net.br/franca/noticias/1707974/franca-e-regiao/2022/03/em-clima-de-campanha-rodrigo-garcia-promete-estudo-sobre-hospital-pronto-em-30-dias https://sampi.net.br/franca/noticias/2671643/franca-e-regiao/2022/11/saiu-do-papel-evento-com-governador-marca-inicio-do-hospital-estadual-em-franca
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Sebastião 3 horas atrásJusta homenagem, um grande benemérito, ajudou muita gente, foi um defensor dos pobres e oprimidos, nunca negou auxílio pra ninguém, viveu sempre em desapego e ajudando as entidades de assistências sociais. A próxima homenagem tbm poderá ser para outro humanista, o Malafaia.
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Joana 5 horas atrásSou católica e entendo a homenagem, mas o que de fato Dom Diogenes fez pela saúde para dar nome ao hospital?! Deveríamos dedicar certas homenagens aqueles que de fato foram pessoas que se dedicaram a certos projetos
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Edmilson Sanches 6 horas atrásNão seria mais coerente dar o nome de um médico a um hospital?