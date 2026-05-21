A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na terça-feira, 19, o projeto que denomina “Dom Diógenes Silva Matthes” o Hospital Estadual de Franca. A proposta, apresentada pela deputada Delegada Graciela (PL), foi aprovada por unanimidade após tramitar pelas comissões internas da Casa, incluindo a Comissão de Saúde.

O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa quarta-feira, 20, e segue agora para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Deputada destaca aprovação

Segundo a deputada, a tramitação do projeto enfrentou articulações e discussões dentro da Assembleia desde o ano passado.