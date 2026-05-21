Reprodução/Pastoral do Menor de Franca

Entidades assistenciais e instituições de educação infantil de Franca abriram novos processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são 39 vagas disponíveis para funções ligadas à educação, apoio pedagógico e acolhimento institucional.

As oportunidades incluem cargos de coordenador pedagógico, auxiliar de educação infantil, apoio pedagógico, interlocução em Libras e cuidador.

Creche Santa Rita abre vaga para coordenador pedagógico

A Creche Santa Rita abriu processo seletivo para contratação de coordenador pedagógico.