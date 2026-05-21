Entidades assistenciais e instituições de educação infantil de Franca abriram novos processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são 39 vagas disponíveis para funções ligadas à educação, apoio pedagógico e acolhimento institucional.
As oportunidades incluem cargos de coordenador pedagógico, auxiliar de educação infantil, apoio pedagógico, interlocução em Libras e cuidador.
Creche Santa Rita abre vaga para coordenador pedagógico
A Creche Santa Rita abriu processo seletivo para contratação de coordenador pedagógico.
Para participar, é necessário possuir formação completa em Pedagogia.
O salário oferecido é de R$ 4,7 mil, além de vale-alimentação e refeição.
As interessadas devem enviar currículo até o dia 28 de maio pelo e-mail ccisantarita@gmail.com
Os currículos também podem ser entregues presencialmente na rua Francisca Ranux Elias, 3361, no Jardim Ângela Rosa.
Santa Clara seleciona auxiliar de educação infantil
O Centro de Educação Infantil Santa Clara – “Joaquim Franco da Rocha” abriu seleção para uma vaga de auxiliar de educação infantil em regime CLT.
O salário é de R$ 2.282, com benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e vale-transporte.
Podem participar candidatos com formação em Pedagogia, Curso Normal Superior, Magistério ou estudantes de Pedagogia que tenham concluído pelo menos 50% da graduação.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail processoseletivoceisantaclara@gmail.com
O prazo vai de 20 a 24 de maio.
Entre as atribuições do cargo estão apoio em atividades pedagógicas, organização da rotina escolar, acompanhamento de alunos e participação em eventos da unidade.
Pastoral do Menor concentra maior número de vagas
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu 37 vagas em diferentes funções.
São:
- 30 vagas para apoio pedagógico com jornada de 22 horas semanais;
- 4 vagas para apoio pedagógico com carga horária de 44 horas;
- 3 vagas para cuidador no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes.
Para as funções de apoio pedagógico, é exigida formação completa em Pedagogia ou Magistério. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Já para o cargo de cuidador, os candidatos devem possuir ensino médio completo e CNH categoria B. Experiência com crianças e adolescentes será considerada diferencial.
Os contratados terão benefícios como seguro de vida, assistência médica e credencial plena do Sesc. Para os cuidadores, também será oferecida refeição na unidade.
Os currículos devem ser enviados até o dia 24 de maio por meio do site oficial da Pastoral do Menor de Franca, na aba “Trabalhe Conosco”.
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