Um criminoso furtou um aparelho celular na tarde dessa terça-feira, 19, em uma salgaderia localizada na avenida Chico Júlio, no bairro Vila Chico Júlio, em Franca. O suspeito aproveitou o momento em que a funcionária estava na cozinha do estabelecimento para agir sem ser percebido.
Segundo as informações, o homem entrou no comércio e passou a observar a movimentação no local. Ao perceber que não havia ninguém no balcão, ele analisou o ambiente até localizar um celular que estava carregando em um compartimento abaixo do caixa.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O vídeo mostra o momento em que o suspeito se aproxima do balcão, olha ao redor e enfia a mão no compartimento para pegar o aparelho. Em seguida, ele arranca o cabo de carregamento e esconde o celular.
Pouco depois, a funcionária retornou ao atendimento e o homem tentou disfarçar a situação. Segundo relato da vítima, ele chegou a se oferecer para limpar a calçada do estabelecimento em troca de salgados.
A proposta foi recusada pela atendente, que informou que a decisão não dependia dela. Na sequência, o suspeito deixou o local normalmente, sem levantar suspeitas naquele momento.
O furto só foi percebido posteriormente. “Na hora foi um susto, além de revoltante, mas estou bem”, relatou a funcionária.
Investigação
A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. As imagens do sistema de monitoramento já foram entregues às autoridades e devem auxiliar na identificação do suspeito.
Até o momento, o homem não foi localizado e o aparelho celular não foi recuperado. O caso segue em investigação.
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