20 de maio de 2026
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LADRÃO ATOR

Criminoso furta celular e tenta disfarçar oferecendo serviço

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Criminosos flagrado furtando celular de dentro do caixa da salgaderia
Criminosos flagrado furtando celular de dentro do caixa da salgaderia

Um criminoso furtou um aparelho celular na tarde dessa terça-feira, 19, em uma salgaderia localizada na avenida Chico Júlio, no bairro Vila Chico Júlio, em Franca. O suspeito aproveitou o momento em que a funcionária estava na cozinha do estabelecimento para agir sem ser percebido.

Segundo as informações, o homem entrou no comércio e passou a observar a movimentação no local. Ao perceber que não havia ninguém no balcão, ele analisou o ambiente até localizar um celular que estava carregando em um compartimento abaixo do caixa.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O vídeo mostra o momento em que o suspeito se aproxima do balcão, olha ao redor e enfia a mão no compartimento para pegar o aparelho. Em seguida, ele arranca o cabo de carregamento e esconde o celular.

Pouco depois, a funcionária retornou ao atendimento e o homem tentou disfarçar a situação. Segundo relato da vítima, ele chegou a se oferecer para limpar a calçada do estabelecimento em troca de salgados.

A proposta foi recusada pela atendente, que informou que a decisão não dependia dela. Na sequência, o suspeito deixou o local normalmente, sem levantar suspeitas naquele momento.

O furto só foi percebido posteriormente. “Na hora foi um susto, além de revoltante, mas estou bem”, relatou a funcionária.

Investigação

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. As imagens do sistema de monitoramento já foram entregues às autoridades e devem auxiliar na identificação do suspeito.

Até o momento, o homem não foi localizado e o aparelho celular não foi recuperado. O caso segue em investigação.

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