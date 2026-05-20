Um criminoso furtou um aparelho celular na tarde dessa terça-feira, 19, em uma salgaderia localizada na avenida Chico Júlio, no bairro Vila Chico Júlio, em Franca. O suspeito aproveitou o momento em que a funcionária estava na cozinha do estabelecimento para agir sem ser percebido.

Segundo as informações, o homem entrou no comércio e passou a observar a movimentação no local. Ao perceber que não havia ninguém no balcão, ele analisou o ambiente até localizar um celular que estava carregando em um compartimento abaixo do caixa.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O vídeo mostra o momento em que o suspeito se aproxima do balcão, olha ao redor e enfia a mão no compartimento para pegar o aparelho. Em seguida, ele arranca o cabo de carregamento e esconde o celular.