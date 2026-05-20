Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta quarta-feira, 20, na Vila Aparecida, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, um Ford EcoSport branco seguia pela rua Acre quando o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Ao avançar o cruzamento, o veículo atingiu uma Honda Titan 150 preta, que trafegava pela rua Minas Gerais, via preferencial.
A colisão aconteceu em frente à Pamonharia Sabor do Milho. Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e passou a reclamar de dores no tornozelo direito.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Franca para avaliação médica.
A Polícia Militar também esteve no local, organizou o trânsito e registrou a ocorrência. O motorista do carro permaneceu no cruzamento e prestou esclarecimentos aos policiais.
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