Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta quarta-feira, 20, na Vila Aparecida, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, um Ford EcoSport branco seguia pela rua Acre quando o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Ao avançar o cruzamento, o veículo atingiu uma Honda Titan 150 preta, que trafegava pela rua Minas Gerais, via preferencial.

A colisão aconteceu em frente à Pamonharia Sabor do Milho. Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e passou a reclamar de dores no tornozelo direito.