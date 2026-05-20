20 de maio de 2026
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FAMÍLIA PEDE DOAÇÃO

Motociclista que teve parte da perna amputada precisa de sangue

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Francisco Antunes Moreira, de 52 anos, vítima de acidente
Francisco Antunes Moreira, de 52 anos, vítima de acidente

A família de Francisco Antunes Moreira, de 52 anos, faz um apelo por doações de sangue após o grave acidente de moto sofrido no último sábado, 16, em Franca. Internado em estado grave na Santa Casa, ele teve parte da perna esquerda amputada e perdeu grande quantidade de sangue após a colisão.

Segundo familiares, pessoas com qualquer tipo sanguíneo podem doar, mas há necessidade urgente de bolsas do tipo O positivo.

O acidente aconteceu no bairro Jardim Luiza II, na zona norte da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que duas motocicletas, que seguiam em sentidos opostos, colidem frontalmente em uma rua estreita e de mão dupla.

Com o impacto, Francisco foi arremessado ao asfalto. Moradores e comerciantes da região correram para prestar os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate.

O outro motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos graves.

Leia mais:
Colisão frontal entre motos deixa homem gravemente ferido; VÍDEO

Como ajudar

Os interessados em doar sangue para Francisco Antunes Moreira podem procurar o Hemocentro de Franca, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé.

Requisitos para doação

  • Ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização);
  • Pesar mais de 50 kg;
  • Estar em boas condições de saúde;
  • Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos antes da doação;
  • Beber bastante água antes do procedimento.

Horários de atendimento

  • Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h;
  • Sábado: das 7h às 11h;
  • Domingo: fechado.

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