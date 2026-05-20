A família de Francisco Antunes Moreira, de 52 anos, faz um apelo por doações de sangue após o grave acidente de moto sofrido no último sábado, 16, em Franca. Internado em estado grave na Santa Casa, ele teve parte da perna esquerda amputada e perdeu grande quantidade de sangue após a colisão.
Segundo familiares, pessoas com qualquer tipo sanguíneo podem doar, mas há necessidade urgente de bolsas do tipo O positivo.
O acidente aconteceu no bairro Jardim Luiza II, na zona norte da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que duas motocicletas, que seguiam em sentidos opostos, colidem frontalmente em uma rua estreita e de mão dupla.
Com o impacto, Francisco foi arremessado ao asfalto. Moradores e comerciantes da região correram para prestar os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate.
O outro motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos graves.
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Como ajudar
Os interessados em doar sangue para Francisco Antunes Moreira podem procurar o Hemocentro de Franca, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé.
Requisitos para doação
- Ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização);
- Pesar mais de 50 kg;
- Estar em boas condições de saúde;
- Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos antes da doação;
- Beber bastante água antes do procedimento.
Horários de atendimento
- Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h;
- Sábado: das 7h às 11h;
- Domingo: fechado.
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