A família de Francisco Antunes Moreira, de 52 anos, faz um apelo por doações de sangue após o grave acidente de moto sofrido no último sábado, 16, em Franca. Internado em estado grave na Santa Casa, ele teve parte da perna esquerda amputada e perdeu grande quantidade de sangue após a colisão.

Segundo familiares, pessoas com qualquer tipo sanguíneo podem doar, mas há necessidade urgente de bolsas do tipo O positivo.

O acidente aconteceu no bairro Jardim Luiza II, na zona norte da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que duas motocicletas, que seguiam em sentidos opostos, colidem frontalmente em uma rua estreita e de mão dupla.