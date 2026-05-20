Uma mulher de 25 anos viveu momentos de terror na tarde dessa terça-feira, 19, após fugir de casa com a filha para escapar de um relacionamento abusivo em Franca. Inconformado com o fim da relação, um homem de 30 anos passou a fazer ameaças, incendiar roupas e quebrar móveis da residência enquanto falava com a vítima por chamada de vídeo.
Segundo relato da mulher, o relacionamento, que durava cerca de três meses, era marcado por agressividade, ciúmes excessivos e ameaças constantes. Ela afirmou ainda que já havia sido agredida anteriormente, mas permanecia na relação por medo.
A decisão de sair de casa foi tomada enquanto o companheiro dormia. Aproveitando o momento, ela buscou a filha na escola e pediu ajuda a uma amiga, que acionou um carro por aplicativo para levá-la até outro endereço.
Ao acordar e perceber que a mulher havia deixado a residência, o suspeito iniciou uma sequência de ameaças por telefone. Durante chamadas de vídeo, exigia que ela retornasse para casa e dizia que iria encontrá-la caso se recusasse.
“Ele não aceitava o término, começou a me xingar e tudo mais. Aproveitei que estava dormindo, peguei minha filha na escola, pedi que minha amiga chamasse o Uber e fui pra casa dela. Aí, assim que ele acordou, ele me ligou, falou pra voltar pra casa. Se não voltasse, ele me achava onde eu estivesse, ia me bater”, contou a vítima.
Roupas incendiadas e móveis destruídos
Ainda segundo a mulher, durante as chamadas o homem passou a destruir os pertences dela dentro da residência.
“Aí ele começou a gravar, colocando fogo nas minhas coisas, quebrou a minha casa inteira”, relatou.
A vítima também reforçou que já havia sofrido agressões anteriormente.
“Ele não aceitava o fim do relacionamento, ele já me agrediu uma vez”, afirmou.
Ela disse ainda que vivia isolada e sob constante medo por causa do comportamento controlador do companheiro.
“Ficava com medo, não terminava com medo, tudo por conta de medo. Eu não saía, ficava dentro de casa, porque ele era muito ciumento.”
O impacto emocional da situação também foi descrito pela vítima.
“Foi muito difícil, muito medo… não tem como explicar, não tem vida… é tudo sobre o poder da pessoa, do medo, de tudo”, desabafou.
Após as ameaças, a polícia foi acionada. O homem foi localizado e preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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