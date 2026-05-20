Uma mulher de 25 anos viveu momentos de terror na tarde dessa terça-feira, 19, após fugir de casa com a filha para escapar de um relacionamento abusivo em Franca. Inconformado com o fim da relação, um homem de 30 anos passou a fazer ameaças, incendiar roupas e quebrar móveis da residência enquanto falava com a vítima por chamada de vídeo.

Segundo relato da mulher, o relacionamento, que durava cerca de três meses, era marcado por agressividade, ciúmes excessivos e ameaças constantes. Ela afirmou ainda que já havia sido agredida anteriormente, mas permanecia na relação por medo.

A decisão de sair de casa foi tomada enquanto o companheiro dormia. Aproveitando o momento, ela buscou a filha na escola e pediu ajuda a uma amiga, que acionou um carro por aplicativo para levá-la até outro endereço.