Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada e com sinais identificadores adulterados no bairro Vila Santa Cruz, em Franca. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar após denúncias sobre a circulação do veículo na cidade.
Segundo a PM, as equipes receberam informações de que uma Fiat Strada Freedom 1.3 CD, de cor prata, furtada em Divinópolis (MG), estaria circulando pelo município. Ainda conforme as denúncias, o suspeito já seria conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes de furto, receptação e adulteração de veículos.
Durante patrulhamento, os policiais localizaram a caminhonete trafegando com placas RTR5G03 nas proximidades do cruzamento da rua Doutor Maurício José da Cunha com a rua Ozandir Hipólito da Silva.
Suspeito tentou transferir veículo para outro homem
De acordo com a ocorrência, o motorista estacionou a caminhonete e, em seguida, entrou em um Fiat Argo. Logo depois, outro homem assumiu a direção da Strada.
Diante da movimentação considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos envolvidos.
O segundo homem afirmou aos policiais que havia sido chamado apenas para guardar a caminhonete em sua garagem, localizada em um apartamento próximo ao local, e disse desconhecer a origem ilícita do veículo.
Já o suspeito de 39 anos preferiu permanecer em silêncio ao ser questionado sobre a procedência da caminhonete.
Veículo era 'dublê', aponta polícia
Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a placa e o chassi aparentes pertenciam a outro veículo registrado na cidade de Monte Santo de Minas (MG), caracterizando um veículo “dublê”.
A confirmação de que a caminhonete era a mesma furtada em Divinópolis ocorreu após a verificação do sistema eletrônico interno do automóvel, que revelou o chassi verdadeiro.
Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. A caminhonete e um aparelho celular foram apreendidos para investigação.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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