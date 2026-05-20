20 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ADULTERAÇÃO

PM prende homem com caminhonete furtada em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustrativo
Fiat Strada Freedom 1.3 CD, de cor prata, furtada na cidade de Divinópolis MG
Fiat Strada Freedom 1.3 CD, de cor prata, furtada na cidade de Divinópolis MG

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada e com sinais identificadores adulterados no bairro Vila Santa Cruz, em Franca. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar após denúncias sobre a circulação do veículo na cidade.

Segundo a PM, as equipes receberam informações de que uma Fiat Strada Freedom 1.3 CD, de cor prata, furtada em Divinópolis (MG), estaria circulando pelo município. Ainda conforme as denúncias, o suspeito já seria conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes de furto, receptação e adulteração de veículos.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram a caminhonete trafegando com placas RTR5G03 nas proximidades do cruzamento da rua Doutor Maurício José da Cunha com a rua Ozandir Hipólito da Silva.

Suspeito tentou transferir veículo para outro homem

De acordo com a ocorrência, o motorista estacionou a caminhonete e, em seguida, entrou em um Fiat Argo. Logo depois, outro homem assumiu a direção da Strada.

Diante da movimentação considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos envolvidos.

O segundo homem afirmou aos policiais que havia sido chamado apenas para guardar a caminhonete em sua garagem, localizada em um apartamento próximo ao local, e disse desconhecer a origem ilícita do veículo.

Já o suspeito de 39 anos preferiu permanecer em silêncio ao ser questionado sobre a procedência da caminhonete.

Veículo era 'dublê', aponta polícia

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a placa e o chassi aparentes pertenciam a outro veículo registrado na cidade de Monte Santo de Minas (MG), caracterizando um veículo “dublê”.

A confirmação de que a caminhonete era a mesma furtada em Divinópolis ocorreu após a verificação do sistema eletrônico interno do automóvel, que revelou o chassi verdadeiro.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. A caminhonete e um aparelho celular foram apreendidos para investigação.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários