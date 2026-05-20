Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada e com sinais identificadores adulterados no bairro Vila Santa Cruz, em Franca. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar após denúncias sobre a circulação do veículo na cidade.

Segundo a PM, as equipes receberam informações de que uma Fiat Strada Freedom 1.3 CD, de cor prata, furtada em Divinópolis (MG), estaria circulando pelo município. Ainda conforme as denúncias, o suspeito já seria conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes de furto, receptação e adulteração de veículos.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram a caminhonete trafegando com placas RTR5G03 nas proximidades do cruzamento da rua Doutor Maurício José da Cunha com a rua Ozandir Hipólito da Silva.

Suspeito tentou transferir veículo para outro homem