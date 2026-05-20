A previsão do tempo para Franca indica uma sequência de dias com muitas nuvens, neblina nas primeiras horas da manhã e possibilidade de pancadas rápidas de chuva ao longo da semana.

Nesta quarta-feira, 20, o dia começou com neblina e temperatura de 17°C. Segundo a previsão, a máxima deve chegar aos 24°C, com presença do sol entre muitas nuvens e ocorrência de chuva rápida tanto durante o dia quanto no período da noite.

Na quinta-feira, 21, o cenário climático permanece semelhante. O sol aparece entre períodos de maior nebulosidade, com céu encoberto em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C.