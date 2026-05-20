A previsão do tempo para Franca indica uma sequência de dias com muitas nuvens, neblina nas primeiras horas da manhã e possibilidade de pancadas rápidas de chuva ao longo da semana.
Nesta quarta-feira, 20, o dia começou com neblina e temperatura de 17°C. Segundo a previsão, a máxima deve chegar aos 24°C, com presença do sol entre muitas nuvens e ocorrência de chuva rápida tanto durante o dia quanto no período da noite.
Na quinta-feira, 21, o cenário climático permanece semelhante. O sol aparece entre períodos de maior nebulosidade, com céu encoberto em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C.
Já na sexta-feira, 22, o tempo segue estável em Franca, porém com predominância de nuvens ao longo do dia. A mínima prevista é de 16°C e a máxima de 26°C. Não há previsão significativa de chuva.
Fim de semana terá temperaturas amenas
O fim de semana também será marcado por muitas nuvens e temperaturas mais agradáveis.
No sábado, 23, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.
No domingo, 24, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas ficam entre 16°C e 26°C.
A tendência para os próximos dias é de manhãs mais frias e úmidas, tardes com sensação térmica mais confortável e períodos frequentes de nebulosidade em Franca e região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.