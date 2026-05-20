20 de maio de 2026
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TEMPO

Franca tem neblina, muitas nuvens e chance de chuva nesta quarta

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Pedro Dartibale/GCN
Quarta-feira amanheceu nublada em Franca
Quarta-feira amanheceu nublada em Franca

A previsão do tempo para Franca indica uma sequência de dias com muitas nuvens, neblina nas primeiras horas da manhã e possibilidade de pancadas rápidas de chuva ao longo da semana.

Nesta quarta-feira, 20, o dia começou com neblina e temperatura de 17°C. Segundo a previsão, a máxima deve chegar aos 24°C, com presença do sol entre muitas nuvens e ocorrência de chuva rápida tanto durante o dia quanto no período da noite.

Na quinta-feira, 21, o cenário climático permanece semelhante. O sol aparece entre períodos de maior nebulosidade, com céu encoberto em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C.

Já na sexta-feira, 22, o tempo segue estável em Franca, porém com predominância de nuvens ao longo do dia. A mínima prevista é de 16°C e a máxima de 26°C. Não há previsão significativa de chuva.

Fim de semana terá temperaturas amenas

O fim de semana também será marcado por muitas nuvens e temperaturas mais agradáveis.

No sábado, 23, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.

No domingo, 24, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas ficam entre 16°C e 26°C.

A tendência para os próximos dias é de manhãs mais frias e úmidas, tardes com sensação térmica mais confortável e períodos frequentes de nebulosidade em Franca e região.

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