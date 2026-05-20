Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 19, após ser flagrado com munições, armas e carne de animal silvestre abatido na zona rural de Patrocínio Paulista.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, após denúncia anônima informar que um morador do Condomínio Recanto dos Sonhos estaria praticando caça ilegal em uma área de mata nativa.

Durante patrulhamento, equipes da Polícia Militar Ambiental localizaram o suspeito saindo da mata e realizaram a abordagem no quintal da propriedade, que não possui cercas ou muros.

Polícia encontrou armadilha e munições