Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 19, após ser flagrado com munições, armas e carne de animal silvestre abatido na zona rural de Patrocínio Paulista.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, após denúncia anônima informar que um morador do Condomínio Recanto dos Sonhos estaria praticando caça ilegal em uma área de mata nativa.
Durante patrulhamento, equipes da Polícia Militar Ambiental localizaram o suspeito saindo da mata e realizaram a abordagem no quintal da propriedade, que não possui cercas ou muros.
Polícia encontrou armadilha e munições
No local, os policiais localizaram uma armadilha utilizada para captura de javalis e, em um cômodo aberto, diversas munições de diferentes calibres e estojos deflagrados.
Questionado, o homem admitiu possuir armas dentro da residência e levou os policiais até o quarto, onde foram apreendidas uma carabina de pressão equipada com luneta de visão noturna e uma espingarda de pressão com indícios de adulteração no sistema de percussão, que poderia ser utilizada para disparos de munição calibre .22.
Ainda durante a vistoria, os policiais apreenderam 24 munições calibre .22 e 79 projéteis de chumbo.
Suspeito confirmou abate de animal silvestre
Em um freezer dentro da residência, os policiais encontraram a carcaça de um animal abatido.
Segundo a Polícia Ambiental, o próprio suspeito confirmou que se tratava de uma Paca e afirmou que havia realizado o abate dias antes nas proximidades da Usina Cevasa.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por posse irregular de munição de uso permitido.
Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça após não pagar a fiança estipulada em R$ 4 mil.
As armas foram apreendidas para perícia, enquanto a carne do animal foi recolhida pela Polícia Ambiental para descarte adequado.
O caso também será investigado por crime ambiental relacionado à caça ilegal.
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