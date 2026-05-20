A Câmara Municipal de Franca aprovou, nessa terça-feira, 19, a abertura de créditos adicionais no orçamento deste ano no valor de R$ 1,781 milhão para investimentos na área de esporte e cultura. Os recursos serão utilizados na reforma do Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” e na manutenção do Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II”.
Na mesma sessão, os vereadores também autorizaram o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) a realizar o leilão de um terreno avaliado em R$ 7 milhões, localizado na avenida Hugo Betarello.
Reforma do museu
Do total aprovado pela Câmara, R$ 1,095 milhão serão destinados às obras de reforma e ampliação do Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”. Além desse valor, a Prefeitura já havia reservado cerca de R$ 300 mil em recursos próprios para complementar a execução da obra, elevando o investimento previsto para aproximadamente R$ 1,3 milhão.
Durante a discussão do projeto, a vereadora Marília Martins (PSol) comentou sobre a utilização de recursos da Política Nacional Aldir Blanc na reforma do espaço. Segundo ela, parte da verba deverá ser aplicada na construção de um elevador para garantir acessibilidade no museu.
“É o começo para fazer a valorização daquele espaço e da acessibilidade, mas precisa de muito mais”, afirmou a parlamentar.
Parque dos Trabalhadores
O projeto aprovado também prevê o repasse de R$ 685 mil para a Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas, responsável pela manutenção do Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II”.
Os recursos deverão ser utilizados em serviços de conservação, manutenção da estrutura e melhorias no espaço público, considerado um dos principais pontos de lazer, prática esportiva e convivência da população francana.
Terreno do Uni-Facef
Os vereadores também aprovaram a autorização para que o Uni-Facef realize o leilão de um terreno de sua propriedade na avenida Hugo Betarello.
Segundo justificativa encaminhada pelo reitor José Alfredo Guerra, o imóvel não está sendo utilizado atualmente e gera custos com manutenção e segurança contra invasões.
De acordo com o projeto, R$ 3 milhões arrecadados com a venda deverão ser destinados a obras e instalações. Outros R$ 4,03 milhões serão aplicados na compra de móveis, máquinas, equipamentos e materiais permanentes.
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