A Câmara Municipal de Franca aprovou, nessa terça-feira, 19, a abertura de créditos adicionais no orçamento deste ano no valor de R$ 1,781 milhão para investimentos na área de esporte e cultura. Os recursos serão utilizados na reforma do Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” e na manutenção do Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II”.

Na mesma sessão, os vereadores também autorizaram o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) a realizar o leilão de um terreno avaliado em R$ 7 milhões, localizado na avenida Hugo Betarello.

Reforma do museu

Do total aprovado pela Câmara, R$ 1,095 milhão serão destinados às obras de reforma e ampliação do Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”. Além desse valor, a Prefeitura já havia reservado cerca de R$ 300 mil em recursos próprios para complementar a execução da obra, elevando o investimento previsto para aproximadamente R$ 1,3 milhão.