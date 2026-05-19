Um ciclista de 19 anos ficou ferido na noite desta terça-feira, 19, após se envolver em um acidente no bairro Jardim Consolação, na área central de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem descia pela rua Ouvidor Freire, no sentido ao Poliesportivo, quando uma caminhonete que seguia pela rua Colômbia parou no cruzamento.

Ainda de acordo com a polícia, a motorista avançou levemente o veículo, o que assustou o ciclista. Ao tentar evitar uma colisão, ele desviou da caminhonete, mas não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o muro de um condomínio.

Socorro