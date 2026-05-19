19 de maio de 2026
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EM FRANCA

Ciclista fica ferido ao bater em muro após desviar de caminhonete

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Samu atendendo ciclista, vítima de acidente em Franca
Samu atendendo ciclista, vítima de acidente em Franca

Um ciclista de 19 anos ficou ferido na noite desta terça-feira, 19, após se envolver em um acidente no bairro Jardim Consolação, na área central de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem descia pela rua Ouvidor Freire, no sentido ao Poliesportivo, quando uma caminhonete que seguia pela rua Colômbia parou no cruzamento.

Ainda de acordo com a polícia, a motorista avançou levemente o veículo, o que assustou o ciclista. Ao tentar evitar uma colisão, ele desviou da caminhonete, mas não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o muro de um condomínio.

Socorro

Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do ciclista.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

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