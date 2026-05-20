A 55ª edição da Expoagro Franca segue movimentando o Parque “Fernando Costa” com exposições de animais, competições e atividades ligadas ao agronegócio. Nos bastidores do evento, criadores e cuidadores destacam a rotina intensa de preparação e os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais apresentados ao público.
A reportagem do Portal GCN/Sampi acompanhou a rotina nos galpões e áreas de exposição da feira, onde criadores e tratadores trabalham diariamente na preparação dos animais que participam das competições e apresentações da Expoagro. Entre cuidados com alimentação, condicionamento físico e controle do estresse, os expositores detalharam os bastidores da preparação dos cavalos e do gado levados ao evento.
Luiz Fernando Alves, de 34 anos, natural de Bragança Paulista, atua como puxador de cavalos da raça Mangalarga Marchador. Segundo ele, os cavalos passam por uma rotina de preparação semelhante à de atletas.
“Eles são animais considerados atletas. Então, existe todo um trabalho por trás disso, como alimentação adequada, suplementação e descanso. Também há um trabalho de condicionamento, preparação mental e preparação física, voltada para a musculatura. Tudo isso influencia diretamente no gesto da marcha e na capacidade de suportar uma prova mantendo o brilho e o desempenho”, afirmou.
Estresse dos animais exige atenção dos cuidadores
Luiz Fernando também destacou que controlar o estresse dos animais é um dos principais desafios durante as exposições.
“Minha potrinha está começando a fazer pista e essa é apenas a segunda participação dela. Estamos trabalhando para que ela se acostume ao ambiente, já que ainda é um pouco ansiosa. Por isso, buscamos aproximá-la de barracas e barulhos. Hoje, o maior desafio no trabalho com cavalos é controlar o estresse. Quando o animal consegue se adaptar bem ao ambiente, tende a ter um resultado melhor em pista”, explicou.
Já o expositor Ademilson Carvalho é responsável por gado apresentado na feira. Segundo ele, o número de animais levados para a Expoagro dobrou em relação ao ano passado, passando de 10 para 20 exemplares.
“Tem que ter cuidado e carinho com eles. A gente dá banho, organiza. É um processo bem longo, mas é uma grande satisfação ter esse gado, que é muito dócil”, contou.
“A gente tem que ter muito cuidado com o estresse do animal. Eles precisam de comida boa, de qualidade”, acrescentou.
Leite será distribuído ao público
Nesta quarta-feira, 20, a programação inclui ordenha dos animais nos períodos da manhã e da tarde.
Segundo Ademilson, a expectativa é coletar entre 60 e 70 litros de leite de três vacas em lactação, que serão distribuídos gratuitamente ao público presente.
“A partir de amanhã, às 6h da manhã, a gente vai começar a ordenhar os animais. No ano passado, nós doamos o leite junto com o pessoal e foi uma experiência muito agradável, porque muita gente não conhecia o leite da vaca Jersey. É um leite A2, sem glúten, que qualquer pessoa pode tomar”, afirmou.
O produtor também destacou a expectativa em torno de uma novilha de 24 meses que vem se destacando pela produção leiteira poucos dias após o parto.
Confira a programação da Expoagro
Entre os dias 21 e 23 de maio, acontecem as atividades do Mangalarga Marchador, das 8h às 12h e das 13h às 18h.
No dia 23, será realizado o Ranch Sorting, das 8h às 18h.
Já no dia 24, a programação contará com a Prova dos Três Tambores e a ExpoCães, que terá apresentação de cães adestrados da Polícia Militar.
Durante a ExpoCães, o público poderá doar ração, que será destinada a protetores independentes e entidades de proteção animal de Franca.
*colaborou Manuela Sampaio
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