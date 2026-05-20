Luiz Fernando Alves, de 34 anos, natural de Bragança Paulista, atua como puxador de cavalos da raça Mangalarga Marchador. Segundo ele, os cavalos passam por uma rotina de preparação semelhante à de atletas.

A reportagem do Portal GCN/Sampi acompanhou a rotina nos galpões e áreas de exposição da feira, onde criadores e tratadores trabalham diariamente na preparação dos animais que participam das competições e apresentações da Expoagro. Entre cuidados com alimentação, condicionamento físico e controle do estresse, os expositores detalharam os bastidores da preparação dos cavalos e do gado levados ao evento.

A 55ª edição da Expoagro Franca segue movimentando o Parque “Fernando Costa” com exposições de animais, competições e atividades ligadas ao agronegócio. Nos bastidores do evento, criadores e cuidadores destacam a rotina intensa de preparação e os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais apresentados ao público.

“Eles são animais considerados atletas. Então, existe todo um trabalho por trás disso, como alimentação adequada, suplementação e descanso. Também há um trabalho de condicionamento, preparação mental e preparação física, voltada para a musculatura. Tudo isso influencia diretamente no gesto da marcha e na capacidade de suportar uma prova mantendo o brilho e o desempenho”, afirmou.

Estresse dos animais exige atenção dos cuidadores

Luiz Fernando também destacou que controlar o estresse dos animais é um dos principais desafios durante as exposições.

“Minha potrinha está começando a fazer pista e essa é apenas a segunda participação dela. Estamos trabalhando para que ela se acostume ao ambiente, já que ainda é um pouco ansiosa. Por isso, buscamos aproximá-la de barracas e barulhos. Hoje, o maior desafio no trabalho com cavalos é controlar o estresse. Quando o animal consegue se adaptar bem ao ambiente, tende a ter um resultado melhor em pista”, explicou.