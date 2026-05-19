A novela envolvendo o vereador Leandro Patriota (PL) está perto de ganhar um desfecho — ao menos se depender do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca. O colegiado se reúne nesta quinta-feira, 21, para discutir o resultado da investigação contra o parlamentar. O relatório final, com a decisão pela absolvição ou aplicação de eventual penalidade, deverá ser lido na sessão de terça-feira, 26.

Patriota é alvo de denúncias feitas por profissionais da saúde após um episódio ocorrido no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, no dia 25 de abril. Segundo a coordenação da unidade, o vereador teria causado tumulto e desrespeitado funcionários, além de tentar acessar uma área restrita durante uma suposta tentativa de visitar uma paciente internada. Ainda conforme a unidade, a situação comprometeu o atendimento por cerca de três horas.

Cinco denúncias

O presidente do Conselho de Ética, Gilson Pelizaro (PT), informou ao portal GCN/Sampi que o colegiado aguardava a apresentação da defesa do parlamentar para concluir a análise do caso.