Um idoso de 80 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira, 18, na avenida Chico Júlio, na altura do Jardim Integração, em Franca.

A vítima atravessava a via no sentido Centro-bairro quando foi atingida pelo veículo.

O impacto provocou um ferimento na cabeça e uma fratura na perna do idoso. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.