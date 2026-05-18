19 de maio de 2026
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EM FRANCA

Idoso de 80 anos é atropelado na avenida Chico Júlio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Idoso caído no chão após atropelamento na avenida Chico Júlio, em Franca
Idoso caído no chão após atropelamento na avenida Chico Júlio, em Franca

Um idoso de 80 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira, 18, na avenida Chico Júlio, na altura do Jardim Integração, em Franca.

A vítima atravessava a via no sentido Centro-bairro quando foi atingida pelo veículo.

O impacto provocou um ferimento na cabeça e uma fratura na perna do idoso. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

Após o socorro, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

Trânsito lento

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou lento no trecho da avenida, causando congestionamento e lentidão no fluxo de veículos.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.

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