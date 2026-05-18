Um idoso de 80 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira, 18, na avenida Chico Júlio, na altura do Jardim Integração, em Franca.
A vítima atravessava a via no sentido Centro-bairro quando foi atingida pelo veículo.
O impacto provocou um ferimento na cabeça e uma fratura na perna do idoso. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.
Após o socorro, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
Trânsito lento
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou lento no trecho da avenida, causando congestionamento e lentidão no fluxo de veículos.
As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.
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