Em meio ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre os riscos no trânsito, famílias de Franca ainda convivem com a dor causada por acidentes fatais. Entre elas está a de Janaina Domingos da Silva, mãe de Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, que morreu no dia 1º de março deste ano após perder o controle da motocicleta e bater contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, na região Oeste da cidade.
Janaina contou que havia chegado de Uberaba (MG) no dia 26 de fevereiro para visitar o filho. Segundo ela, no dia do acidente, Gabriel saiu para uma área de lazer, onde participaria de uma despedida de solteiro. O casamento estava marcado para o dia 22 de agosto deste ano.
A mãe lembra do momento em que recebeu a notícia da morte do filho. Primeiro, o marido informou que havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima fatal. Pouco depois, veio a confirmação de que Gabriel não havia resistido aos ferimentos. “Naquele momento eu perdi meu chão”, disse Janaina, emocionada.
Saudade permanente
Três meses após o acidente, a rotina da família ainda é marcada pela ausência de Gabriel. Janaina relata que, em alguns momentos, ainda pega o telefone para ligar ou enviar mensagens ao filho. “Às vezes me pego ligando para ele, enviando mensagem, mas depois lembro que ele não vai voltar”, contou.
Enquanto mostrava fotos de Gabriel ainda criança, ela descreveu o filho como uma pessoa alegre, simples e querida por todos ao redor.
Segundo a mãe, Gabriel tinha facilidade para fazer amizades e costumava conversar até mesmo com pessoas em situação de rua, sempre tentando levar alegria a quem encontrava pelo caminho.
O acidente
O condutor seguia no sentido bairro, perdeu o controle da moto e atingiu, primeiramente, uma árvore e, logo em seguida, um poste.
De acordo com a Polícia Militar, tanto a moto quanto o motociclista estavam com a documentação em dia.
Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto foi tão violento que o capacete da vítima chegou a rachar.
A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos, mas o motociclista já estava sem vida.
Maio Amarelo
Criado para conscientizar a população sobre os riscos no trânsito, o Maio Amarelo promove ações de prevenção a acidentes e incentiva motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a adotarem comportamentos mais seguros nas vias. A campanha busca chamar a atenção para o alto número de mortes e feridos registrados todos os anos no trânsito em todo o país.
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