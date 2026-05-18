Em meio ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre os riscos no trânsito, famílias de Franca ainda convivem com a dor causada por acidentes fatais. Entre elas está a de Janaina Domingos da Silva, mãe de Gabriel da Silva Santos, de 31 anos, que morreu no dia 1º de março deste ano após perder o controle da motocicleta e bater contra um poste na avenida Francisco Armando Pulicano, no Jardim Pulicano, na região Oeste da cidade.

Janaina contou que havia chegado de Uberaba (MG) no dia 26 de fevereiro para visitar o filho. Segundo ela, no dia do acidente, Gabriel saiu para uma área de lazer, onde participaria de uma despedida de solteiro. O casamento estava marcado para o dia 22 de agosto deste ano.

A mãe lembra do momento em que recebeu a notícia da morte do filho. Primeiro, o marido informou que havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima fatal. Pouco depois, veio a confirmação de que Gabriel não havia resistido aos ferimentos. “Naquele momento eu perdi meu chão”, disse Janaina, emocionada.

Saudade permanente