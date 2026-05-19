Um ex-paraquedista do Exército Brasileiro foi preso na tarde desta segunda-feira, 18, em Cristais Paulista, investigado por descumprimento de medida protetiva, ameaça, dano e resistência no contexto de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, ele invadiu a residência da ex-companheira, destruiu móveis e eletrodomésticos e fez ameaças de morte contra a vítima.
De acordo com a polícia, a mulher procurou atendimento em estado de desespero e relatou que o ex-companheiro teria afirmado que “cortaria a cabeça” dela durante as ameaças.
Após tomar conhecimento do caso, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o investigado em um bar em frente à residência da vítima, onde ele consumia bebida alcoólica.
Resistência e prisão
Segundo a Polícia Civil, no momento da abordagem, o suspeito resistiu à prisão, apresentou comportamento agressivo contra os agentes e ainda tentou fugir. Apesar da resistência, ele foi contido e preso.
Após a detenção, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado para a Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Prisão preventiva solicitada
A Polícia Civil também solicitou a prisão preventiva do investigado. Conforme a corporação, o pedido foi feito diante da gravidade dos fatos e do descumprimento das medidas protetivas impostas judicialmente.
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