Um ex-paraquedista do Exército Brasileiro foi preso na tarde desta segunda-feira, 18, em Cristais Paulista, investigado por descumprimento de medida protetiva, ameaça, dano e resistência no contexto de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, ele invadiu a residência da ex-companheira, destruiu móveis e eletrodomésticos e fez ameaças de morte contra a vítima.

De acordo com a polícia, a mulher procurou atendimento em estado de desespero e relatou que o ex-companheiro teria afirmado que “cortaria a cabeça” dela durante as ameaças.

Após tomar conhecimento do caso, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o investigado em um bar em frente à residência da vítima, onde ele consumia bebida alcoólica.

Resistência e prisão