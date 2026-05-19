Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 19, após uma perseguição policial com disparos de arma de fogo em Igarapava. Segundo a Polícia Militar, o suspeito dirigia um Fiat Siena preto em alta velocidade, desobedeceu ordem de parada e colocou em risco moradores, motoristas e os próprios policiais durante a fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes faziam patrulhamento quando perceberam o veículo realizando manobras perigosas pelas ruas da cidade. Ao receber ordem de parada, o motorista acelerou e iniciou fuga, mobilizando policiais de Igarapava e cidades vizinhas.

Durante a perseguição, segundo a PM, o suspeito teria jogado o carro contra viaturas em pelo menos duas ocasiões. Para evitar colisões, os policiais precisaram realizar manobras bruscas e, diante da resistência, efetuaram disparos para tentar atingir os pneus do veículo.

Fuga terminou após colisão