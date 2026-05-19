Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 19, após uma perseguição policial com disparos de arma de fogo em Igarapava. Segundo a Polícia Militar, o suspeito dirigia um Fiat Siena preto em alta velocidade, desobedeceu ordem de parada e colocou em risco moradores, motoristas e os próprios policiais durante a fuga.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes faziam patrulhamento quando perceberam o veículo realizando manobras perigosas pelas ruas da cidade. Ao receber ordem de parada, o motorista acelerou e iniciou fuga, mobilizando policiais de Igarapava e cidades vizinhas.
Durante a perseguição, segundo a PM, o suspeito teria jogado o carro contra viaturas em pelo menos duas ocasiões. Para evitar colisões, os policiais precisaram realizar manobras bruscas e, diante da resistência, efetuaram disparos para tentar atingir os pneus do veículo.
Fuga terminou após colisão
Mesmo com os pneus atingidos, o motorista continuou fugindo por mais duas quadras. A perseguição terminou próximo ao cruzamento com a rua Aristides Waldomiro Nery, quando o Siena bateu contra uma viatura posicionada para bloquear a passagem.
Ainda segundo a polícia, o homem resistiu à prisão e precisou ser contido com uso de força física e algemas. Os militares também identificaram sinais de embriaguez, confirmados posteriormente por exame clínico.
Droga e celular danificado
Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram duas pedras aparentando ser cocaína e um celular danificado. O motorista afirmou que a droga era para consumo próprio e disse que fugiu por estar embriagado.
A Polícia Militar informou ainda que denúncias apontam possível envolvimento do suspeito com a comercialização de entorpecentes na cidade, utilizando o veículo para transporte das drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O carro foi apreendido com marcas de tiros no vidro traseiro e no porta-malas, sendo recolhido ao pátio credenciado. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
Apesar da perseguição e dos disparos efetuados durante a ocorrência, ninguém ficou ferido.
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