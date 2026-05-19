19 de maio de 2026
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TRANSFERÊNCIA

Ala de 16 anos deixa o Meia Noite e assina com o Fluminense

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Meia Noite
Kaiky, de 16 anos, assinando com o Fluminense
Kaiky, de 16 anos, assinando com o Fluminense

O Esporte Clube Meia Noite, de Patrocínio Paulista, anunciou nesta terça-feira, 19, a transferência do ala-esquerdo Kaiky, de 16 anos, para o Fluminense-RJ. Considerado uma das principais promessas da equipe, o jogador assinou contrato de três anos com o clube carioca, que terá opção de compra ao fim do vínculo.

Kaiky ganhou destaque nas competições disputadas pelo Meia Noite ao longo de 2025 e integrou também o elenco que representou o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Base em evidência

Após sediar a Copa São Paulo neste ano, o Meia Noite vem ampliando a presença de atletas formados no clube em equipes do futebol brasileiro. Além de Kaiky, outros jogadores foram encaminhados para grandes clubes do país.

Vitor Michel acertou com o Corinthians. Já Edu Bernardes, Bruno Medeiros e Kauã Borges foram para o Vasco da Gama. Pedro Henrique seguiu para o Capivariano, enquanto João Cristiano e Bruno Aquiles também acertaram com o Fluminense.

Processo de crescimento

O Meia Noite disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez neste ano. Atualmente, o clube participa de todas as categorias de base da Federação Paulista de Futebol e segue em processo de profissionalização.

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