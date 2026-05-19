Dois furtos de motocicletas registrados com poucas horas de diferença chamaram a atenção nesta segunda-feira, 18, em Franca. Os crimes ocorreram na avenida Dr. Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace I, e tiveram como alvo motos do mesmo modelo.
O primeiro caso foi registrado por volta das 18h30. O proprietário de uma Honda Titan 160 azul havia estacionado o veículo enquanto treinava em uma academia. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.
Já o segundo crime aconteceu por volta das 21h. A vítima, um barbeiro, também deixou sua moto estacionada na avenida enquanto treinava, desta vez em uma academia Dragon, nas proximidades do supermercado Big Compras, em frente à loja Chock Doce. A motocicleta levada era uma Honda Titan 160 prata.
Ação flagrada por câmeras
Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. As imagens mostram dois indivíduos usando roupas de frio, com calças e agasalhos com capuz, se aproximando das motocicletas e observando a movimentação nas proximidades.
Em seguida, os suspeitos utilizam uma espécie de chave micha para acessar a ignição e forçar a partida das motos. Um deles sobe no veículo e foge, chegando a trafegar pela contramão. O outro deixa o local correndo.
Apesar do registro de boletim de ocorrência, até o momento nenhum suspeito foi identificado e nenhuma das motocicletas foi localizada.
Os dois casos chamaram a atenção pela semelhança no modo de ação, pelo modelo das motos furtadas e pelo fato de os crimes terem ocorrido na mesma avenida, em um intervalo de poucas horas.
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