19 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Duas motos são furtadas na avenida Abrahão Brickmann em 3 horas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Honda Titan prata furtada às 21h na avenida Abrahão Brickmann
Honda Titan prata furtada às 21h na avenida Abrahão Brickmann

Dois furtos de motocicletas registrados com poucas horas de diferença chamaram a atenção nesta segunda-feira, 18, em Franca. Os crimes ocorreram na avenida Dr. Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace I, e tiveram como alvo motos do mesmo modelo.

O primeiro caso foi registrado por volta das 18h30. O proprietário de uma Honda Titan 160 azul havia estacionado o veículo enquanto treinava em uma academia. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

Já o segundo crime aconteceu por volta das 21h. A vítima, um barbeiro, também deixou sua moto estacionada na avenida enquanto treinava, desta vez em uma academia Dragon, nas proximidades do supermercado Big Compras, em frente à loja Chock Doce. A motocicleta levada era uma Honda Titan 160 prata.

Ação flagrada por câmeras

Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. As imagens mostram dois indivíduos usando roupas de frio, com calças e agasalhos com capuz, se aproximando das motocicletas e observando a movimentação nas proximidades.

Em seguida, os suspeitos utilizam uma espécie de chave micha para acessar a ignição e forçar a partida das motos. Um deles sobe no veículo e foge, chegando a trafegar pela contramão. O outro deixa o local correndo.

Apesar do registro de boletim de ocorrência, até o momento nenhum suspeito foi identificado e nenhuma das motocicletas foi localizada.

Os dois casos chamaram a atenção pela semelhança no modo de ação, pelo modelo das motos furtadas e pelo fato de os crimes terem ocorrido na mesma avenida, em um intervalo de poucas horas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários