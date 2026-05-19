Dois furtos de motocicletas registrados com poucas horas de diferença chamaram a atenção nesta segunda-feira, 18, em Franca. Os crimes ocorreram na avenida Dr. Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace I, e tiveram como alvo motos do mesmo modelo.

O primeiro caso foi registrado por volta das 18h30. O proprietário de uma Honda Titan 160 azul havia estacionado o veículo enquanto treinava em uma academia. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

Já o segundo crime aconteceu por volta das 21h. A vítima, um barbeiro, também deixou sua moto estacionada na avenida enquanto treinava, desta vez em uma academia Dragon, nas proximidades do supermercado Big Compras, em frente à loja Chock Doce. A motocicleta levada era uma Honda Titan 160 prata.

Ação flagrada por câmeras