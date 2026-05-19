Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira, 19, no aterro sanitário de Franca, localizado às margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico. A vítima foi prensada durante uma manobra envolvendo um caminhão dentro da área operacional do local.
O trabalhador acabou sendo atingido contra um equipamento instalado na área do aterro, em circunstâncias que ainda deverão ser investigadas. O impacto provocou ferimentos graves, principalmente em um dos pés, além de uma fratura na perna.
Equipes da própria empresa realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio no resgate. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Franca, onde passou por exames e permanece sob cuidados médicos.
Empresa abriu apuração interna
Em nota, a empresa responsável pelo aterro informou que o colaborador recebeu atendimento imediato e passou por exames, incluindo raio-X.
Segundo o comunicado, o trabalhador foi socorrido inicialmente por equipes internas e, posteriormente, pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado para uma avaliação médica mais detalhada, e os resultados dos exames ainda eram aguardados.
A empresa informou também que abriu procedimentos internos para apurar as circunstâncias do acidente. No comunicado, reforçou ainda o compromisso com a segurança no ambiente de trabalho e destacou a realização de treinamentos constantes com os colaboradores.
Local teve morte recente
O aterro sanitário já havia registrado outro acidente grave recentemente. No último dia 30, um trabalhador de 37 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto auxiliava em uma manobra no local.
De acordo com as informações divulgadas na ocasião, ele entrou no ponto cego do veículo e foi atingido quando o motorista deu ré sem perceber a presença do funcionário.
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