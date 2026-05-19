Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira, 19, no aterro sanitário de Franca, localizado às margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico. A vítima foi prensada durante uma manobra envolvendo um caminhão dentro da área operacional do local.

O trabalhador acabou sendo atingido contra um equipamento instalado na área do aterro, em circunstâncias que ainda deverão ser investigadas. O impacto provocou ferimentos graves, principalmente em um dos pés, além de uma fratura na perna.

Equipes da própria empresa realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio no resgate. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Franca, onde passou por exames e permanece sob cuidados médicos.

Empresa abriu apuração interna