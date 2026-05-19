A Prefeitura de Franca autuou, nesta terça-feira, 19, ao menos 20 proprietários de imóveis por irregularidades em obras e edificações em diferentes bairros da cidade. As infrações, publicadas no Diário Oficial do Município, envolvem construção sem projeto aprovado, obras em desacordo com o projeto, ausência de habite-se, calçadas deterioradas ou inexistentes e descarte irregular de entulho em via pública.

As autuações foram realizadas pelo Setor de Fiscalização de Obras e têm como base o Código de Obras e Edificações do município, previsto na Lei Complementar Municipal nº 371/21. Os proprietários notificados terão entre dois e 16 dias úteis para regularizar as situações apontadas, conforme o tipo de infração.

As multas variam de acordo com a irregularidade constatada. Construções sem projeto aprovado ou executadas em desacordo com o autorizado resultam em multa de R$ 872. Imóveis concluídos ou ocupados sem habite-se estão sujeitos à penalidade de R$ 1.046,40. Já o depósito irregular de entulho em logradouro público gera multa de R$ 581,62.