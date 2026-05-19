O turismo brasileiro vive uma transformação silenciosa: cada vez mais turistas trocam destinos urbanos tradicionais por experiências ligadas à natureza, bem-estar e conexão cultural. Nesse cenário, a Serra da Canastra desponta como um dos polos emergentes do chamado turismo de experiência, tendência que impulsiona projetos como o Canastra Eko Resort, em Cássia (MG).

Mais do que hospedagem, o novo perfil de viajante busca vivências autênticas. Trilhas, gastronomia regional, turismo náutico, observação da natureza, silêncio, exclusividade e sustentabilidade passaram a ser fatores decisivos na escolha de destinos turísticos.

Segundo dados divulgados pelo próprio setor de turismo e hotelaria, empreendimentos ligados ao ecoturismo e experiências imersivas têm registrado crescimento acelerado no Brasil, especialmente em regiões naturais ainda pouco exploradas comercialmente.

O Canastra Eko Resort nasce justamente alinhado a esse movimento. Com investimento estimado em R$ 1,2 bilhão, o complexo ocupará mais de 300 mil m² às margens do Rio Grande, em frente ao Parque Nacional da Serra da Canastra, reunindo hotelaria, lazer, multipropriedade, parque aquático, marina e estrutura voltada ao turismo sustentável.

Outro fator que reforça o potencial da região é o crescimento orgânico da procura pela Serra da Canastra em plataformas digitais e comunidades de viagem. Turistas destacam cada vez mais o interesse por cachoeiras, trilhas, cicloturismo, gastronomia típica e hospedagens integradas à natureza.

De acordo com Eduardo Almeida, sócio-proprietário do empreendimento, o projeto foi pensado para unir sofisticação e baixo impacto ambiental. “O turista de hoje quer conforto, mas também quer propósito. O Canastra Eko Resort nasce com essa visão: oferecer experiências reais em meio à natureza, com sustentabilidade aplicada na prática”, afirma.

O empreendimento também aposta em soluções ecológicas como geração própria de energia, aquecimento solar, pavimentação permeável, reciclagem e sistemas de reaproveitamento hídrico.

A força comercial do projeto já chama atenção do mercado. O resort registrou desempenho acima do previsto nos primeiros meses de vendas, antecipando sua projeção comercial de 58 para 30 meses.

Para especialistas do setor, empreendimentos que unem natureza, tecnologia, conforto e experiências personalizadas tendem a liderar a nova fase da hotelaria brasileira.