18 de maio de 2026
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FATALIDADE

Jovem de 20 anos morre após acidente de moto na região

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Paulo Ricardo Souza Neves, de 20 anos
Paulo Ricardo Souza Neves, de 20 anos

Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira, 15, em Claraval (MG). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.

Segundo informações, a vítima, Paulo Ricardo Souza Neves, perdeu o controle da motocicleta na região de Porteira da Pedra e foi encontrado caído próximo a um cafezal.

Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu posteriormente. O velório e o sepultamento aconteceram neste sábado, 16, em Claraval.

Nas redes sociais, conhecidos lamentaram a morte do jovem. "Irmão, já estou com saudade de você e não consigo acreditar até agora nisso”, disse um amigo.

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