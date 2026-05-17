Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira, 15, em Claraval (MG). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.

Segundo informações, a vítima, Paulo Ricardo Souza Neves, perdeu o controle da motocicleta na região de Porteira da Pedra e foi encontrado caído próximo a um cafezal.

Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu posteriormente. O velório e o sepultamento aconteceram neste sábado, 16, em Claraval.