Um jovem de 20 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira, 15, em Claraval (MG). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.
Segundo informações, a vítima, Paulo Ricardo Souza Neves, perdeu o controle da motocicleta na região de Porteira da Pedra e foi encontrado caído próximo a um cafezal.
Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu posteriormente. O velório e o sepultamento aconteceram neste sábado, 16, em Claraval.
Nas redes sociais, conhecidos lamentaram a morte do jovem. "Irmão, já estou com saudade de você e não consigo acreditar até agora nisso”, disse um amigo.
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