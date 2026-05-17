Maida Lemos Jorge morreu neste sábado, 16, aos 81 anos. Nascida em Franca, em 25 de outubro de 1944, ela enfrentava um quadro de saúde delicado que se agravou nas últimas semanas. O velório foi realizado neste sábado, 17, das 10h às 13h, no Memorial Jardim da Vida, em Tamboré, Alphaville.

Segundo informações da família, Maida passou por uma cirurgia no dia 19 de abril, em razão de uma diverticulite. Após o procedimento, desenvolveu uma infecção grave que comprometeu os pulmões. Com a evolução do quadro clínico, outros órgãos também foram afetados.

Ao longo da vida, Maida conciliou a atuação no magistério público com a graduação na Faculdade de Direito de Franca, trajetória lembrada por pessoas próximas como reflexo de sua disciplina e determinação. Foi casada com o promotor William Wanderley Jorge, já falecido, com quem teve cinco filhos: Plínio, Murilo, Rossana, Estevão e André. A família também conta com oito netos.