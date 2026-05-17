18 de maio de 2026
Carro atinge cavalo montado por homem em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento do impacto do carro com o cavalo

Um homem montado em um cavalo foi arremessado após o animal ser atingido por um carro na noite de sábado, 16, na Vila Santos Dumont, em Franca. O acidente aconteceu às 23h53 e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, um grupo de pessoas seguia a cavalo pela rua Francisco Marques quando um Chevrolet Classic prata, aparentemente em alta velocidade, atingiu um dos animais. Outras pessoas também estavam na rua no momento do acidente.

Com o impacto, o cavalo e o condutor foram arremessados. O homem caiu sobre o capô do carro antes de atingir o chão.

Apesar da violência do acidente, nem o condutor e nem o cavalo sofreram ferimentos graves. O animal conseguiu ficar de pé após a colisão e o homem se levantou logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.

