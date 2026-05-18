Um suspeito de feminicídio foi preso neste domingo, 17, em Patrocínio Paulista após ser reconhecido por moradores por meio de imagens divulgadas na internet. Ederson Gonçalves Mendes, conhecido pelo apelido “Ninguém”, estava hospedado em uma pensão da cidade quando foi localizado pela Polícia Militar.
Ele é investigado pela morte da ex-companheira, Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, encontrada em um prédio abandonado de Franca conhecido como “Esqueleto”.
A prisão ocorreu após a foto do suspeito circular nas redes sociais. A imagem chegou até moradores de Patrocínio Paulista, que reconheceram Ederson na pensão onde ele estava hospedado e acionaram a Polícia Militar.
Os policiais se deslocaram imediatamente ao endereço informado. No local, fizeram contato com o proprietário da pensão, que confirmou a presença do suspeito.
Segundo a Polícia Militar, Ederson já tinha conhecimento de que era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão temporária.
Ainda de acordo com a corporação, o suspeito não ofereceu resistência durante a abordagem e foi detido no local.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu detido.
Investigação mudou rumo do caso
A morte de Fernanda de Paula Galinto ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano. O corpo dela foi encontrado dentro do prédio abandonado conhecido como “Esqueleto”, localizado no Parque dos Lima, em Franca.
Inicialmente, o caso foi tratado como uma possível queda no interior do imóvel. Com o avanço das investigações, porém, a Polícia Civil passou a trabalhar com a hipótese de homicídio.
Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pelo caso, os elementos reunidos no inquérito apontam que a vítima pode ter sido agredida antes da morte.
“Tudo aponta que ela recebeu severas agressões, e as investigações indicam a possível participação do ex-companheiro”, afirmou o delegado.
Diante das evidências reunidas pela investigação, Ederson passou a ser tratado como principal suspeito do crime e era considerado foragido até ser localizado neste fim de semana.
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