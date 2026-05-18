Um suspeito de feminicídio foi preso neste domingo, 17, em Patrocínio Paulista após ser reconhecido por moradores por meio de imagens divulgadas na internet. Ederson Gonçalves Mendes, conhecido pelo apelido “Ninguém”, estava hospedado em uma pensão da cidade quando foi localizado pela Polícia Militar.

Ele é investigado pela morte da ex-companheira, Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, encontrada em um prédio abandonado de Franca conhecido como “Esqueleto”.

A prisão ocorreu após a foto do suspeito circular nas redes sociais. A imagem chegou até moradores de Patrocínio Paulista, que reconheceram Ederson na pensão onde ele estava hospedado e acionaram a Polícia Militar.