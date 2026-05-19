O projeto “Movimento que Cura” realizou, nesta segunda-feira, 18, uma ação no Hospital do Câncer de Franca para levar momentos de alegria e acolhimento a crianças em tratamento oncológico. Com música, dança, brincadeiras, atividades recreativas, exercícios e distribuição de presentes, a iniciativa transformou o ambiente hospitalar em um espaço de celebração e esperança para pacientes e familiares.

Há seis anos, quando Alex Sabino chegou a Franca, nasceu a ideia do projeto, criado com o objetivo de oferecer apoio emocional e diversão para crianças que enfrentam o tratamento contra o câncer. Foi durante as ações do movimento que Samuel Silveira Lucas, personal trainer conhecido como Palhaço Gambiarra, passou a colaborar com a iniciativa.

Ao participar das atividades caracterizado como palhaço, Samuel se aproximou do projeto e assumiu papel de destaque na organização das ações, realizadas anualmente no dia de seu aniversário. Atualmente, ele divide a idealização do movimento com Alex, ao lado de colaboradores, parceiros e amigos voluntários.