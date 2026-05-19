A cachorra Amy, de porte médio a grande, está desaparecida desde a noite desta segunda-feira, 18, após pular do carro em que estava com o tutor, próximo ao Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.

O caso aconteceu por volta das 18h30, nas proximidades do Colégio Infacape e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Segundo a família, eles retornavam da creche que Amy costuma frequentar três vezes por semana, quando o veículo apresentou um problema no pneu.

Ao parar o carro para verificar a situação, o animal acabou pulando pela janela e fugindo. Amy não tem o hábito de andar sozinha pelas ruas, o que aumenta a preocupação dos tutores.