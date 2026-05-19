A cachorra Amy, de porte médio a grande, está desaparecida desde a noite desta segunda-feira, 18, após pular do carro em que estava com o tutor, próximo ao Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.
O caso aconteceu por volta das 18h30, nas proximidades do Colégio Infacape e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Segundo a família, eles retornavam da creche que Amy costuma frequentar três vezes por semana, quando o veículo apresentou um problema no pneu.
Ao parar o carro para verificar a situação, o animal acabou pulando pela janela e fugindo. Amy não tem o hábito de andar sozinha pelas ruas, o que aumenta a preocupação dos tutores.
A família e funcionários da creche realizaram buscas imediatas nas redondezas, mas até o momento ela não foi encontrada.
Amy tem uma história marcada pelo cuidado da família. Ela morava em Florianópolis com a tutora, que costumava passear frequentemente com a cachorra. Há cerca de um ano e meio, Amy veio para Franca para ficar com os “avós”, pais da tutora, enquanto a ela está fora do país. Para manter a rotina ativa, ela frequenta regularmente a creche e faz suas atividades.
A cachorra é de porte médio/grande, com pelagem marrom rajada de preto, mancha branca no pescoço e no peito, além das pontas das patas brancas. Possui focinho preto e olhos castanhos.
A família pede ajuda da população para localizar Amy e oferece uma recompensa de R$ 500 para quem encontrá-la.
Informações podem ser repassadas pelos telefones: (16) 99265-5562 ou (16) 98812-8155.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.