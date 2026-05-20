A Prefeitura de Franca mantém abertas as inscrições para a quinta edição do programa “Exporta Franca”, iniciativa voltada ao estímulo da internacionalização de produtos de empresários da cidade e da região.

O evento será realizado no próximo dia 27 de maio, no anfiteatro do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com a InvestSP, agência paulista de promoção de investimentos e competitividade.

A programação começa às 8 horas e reunirá autoridades, representantes do setor produtivo e especialistas em comércio exterior. Durante o encontro, serão apresentados programas de exportação voltados a micro e pequenas empresas, com foco em capacitação, análise de mercados e identificação de oportunidades de negócios no exterior.