A Prefeitura de Franca mantém abertas as inscrições para a quinta edição do programa “Exporta Franca”, iniciativa voltada ao estímulo da internacionalização de produtos de empresários da cidade e da região.
O evento será realizado no próximo dia 27 de maio, no anfiteatro do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com a InvestSP, agência paulista de promoção de investimentos e competitividade.
A programação começa às 8 horas e reunirá autoridades, representantes do setor produtivo e especialistas em comércio exterior. Durante o encontro, serão apresentados programas de exportação voltados a micro e pequenas empresas, com foco em capacitação, análise de mercados e identificação de oportunidades de negócios no exterior.
O evento contará com a participação presencial de câmaras de comércio de países como Peru, Canadá e Croácia, além de representantes do Chile em formato on-line. A proposta é aproximar empresários locais de mercados internacionais e ampliar as possibilidades de inserção de produtos francanos em outros países.
Atendimento ao empresariado
Além das palestras e orientações técnicas, a programação prevê rodadas de conversa e mesas de atendimento ao empresariado, oferecendo suporte direto para empresas interessadas em iniciar ou ampliar operações de exportação.
Segundo Lucimara Corrêa do Prado, o programa foi criado em 2021 com o objetivo de fortalecer tanto novos empreendimentos quanto setores tradicionais da economia regional, por meio de soluções práticas e de rápido retorno.
Inscrições gratuitas
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário on-line.
O Ciesp está localizado na rua Marco Aurélio de Luca, 2240, no Parque Progresso. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3711-9830 e WhatsApp (16) 3721-4669.
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