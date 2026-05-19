O atleta Maikon Stênio Ramos Fernandes, de 33 anos e morador de Franca, conquistou no último sábado, 16, o título do Campeonato Pan-Americano de Parajiujitsu 2026. A competição foi realizada no CEFAN (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes), no Rio de Janeiro (RJ). Com duas vitórias por pontos, ele garantiu a medalha de ouro na categoria K4 com kimono, destinada a cadeirantes com lesão medular.
Treinado pelos mestres Iaroslav Neoral e Iaroslav Neoral Filho, Maikon representa a Alicerce Escola de Jiu-Jitsu e ampliou uma sequência de resultados expressivos na modalidade.
No fim de 2025, o atleta conquistou o título mundial da categoria. Já em 2026, ficou com o vice-campeonato brasileiro e, agora, assegurou vaga para o Mundial de Parajiujitsu, que será disputado no final do ano em Abu Dhabi e Roma.
“Venho fazendo história no cenário nacional na minha categoria e busco objetivos maiores internacionais representando Franca e o Brasil na Europa e Oriente Médio”, afirmou.
Ranking mundial
Atualmente, Maikon ocupa a liderança do ranking brasileiro da categoria K4 e aparece na quarta colocação do ranking mundial de Parajiujitsu.
Para disputar as competições internacionais, o atleta busca apoio financeiro e patrocinadores.
“Consegui conquistar a vaga para o Mundial e busco patrocinadores para poder representar nossa região e o Brasil nessas competições internacionais”, finalizou Maikon.
