O Sesi Franca Basquete largou na frente na semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) ao vencer o Brasília por 76 a 67, na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Diferente das quartas de final, quando perdeu o primeiro jogo em casa para o Mogi, a equipe francana abriu a série melhor de cinco com vitória e mostrou evolução defensiva, principalmente nos rebotes, além de maior eficiência ofensiva.

O time comandado por Helinho Garcia dominou os rebotes, com 38 contra 32 do adversário, e administrou o placar com tranquilidade nos minutos finais. O resultado dá mais confiança ao Franca para os próximos dois confrontos da série, que serão disputados no ginásio “Nilson Nelson”, em Brasília (DF), nesta quinta-feira, 21, às 20h30, e no sábado, 23, às 19h45.

Um dos destaques da partida, o armador argentino Nacho Laterza marcou 15 pontos e ressaltou a importância de começar a semifinal com vitória diante da torcida francana.