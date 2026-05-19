O Sesi Franca Basquete largou na frente na semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) ao vencer o Brasília por 76 a 67, na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Diferente das quartas de final, quando perdeu o primeiro jogo em casa para o Mogi, a equipe francana abriu a série melhor de cinco com vitória e mostrou evolução defensiva, principalmente nos rebotes, além de maior eficiência ofensiva.
O time comandado por Helinho Garcia dominou os rebotes, com 38 contra 32 do adversário, e administrou o placar com tranquilidade nos minutos finais. O resultado dá mais confiança ao Franca para os próximos dois confrontos da série, que serão disputados no ginásio “Nilson Nelson”, em Brasília (DF), nesta quinta-feira, 21, às 20h30, e no sábado, 23, às 19h45.
Um dos destaques da partida, o armador argentino Nacho Laterza marcou 15 pontos e ressaltou a importância de começar a semifinal com vitória diante da torcida francana.
“Acho muito importante começar ganhando. Na série anterior, contra o Mogi, não pudemos fazer isso e foi muito duro ter que ganhar dois jogos lá”, afirmou.
Foco nos jogos em Brasília
A delegação francana segue agora para o Distrito Federal em busca de ao menos uma vitória fora de casa para retornar ao Pedrocão em vantagem na série. Caso isso aconteça, o quarto jogo está previsto para o dia 26 e o quinto, se necessário, para o dia 28, ambos em Franca.
Laterza também destacou a força do Brasília atuando em casa e o ambiente criado pela torcida adversária. No último confronto dos playoffs contra o Flamengo, mais de 10 mil torcedores estiveram no ginásio Nilson Nelson.
“Precisávamos ganhar esse primeiro jogo e agora já pensar em ganhar dois jogos lá. Primeiro vamos para o segundo jogo e depois pensar no outro”, completou o armador.
Outra semifinal
Na outra semifinal do NBB, o Pinheiros também começou em vantagem ao derrotar o Corinthians por 95 a 65, no ginásio Henrique Villaboim. Os próximos dois jogos da série serão disputados no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.
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