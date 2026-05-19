As obras de infraestrutura da rua José Ovídio de Assis, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, avançaram para a fase final de preparação para o asfaltamento. Nesta segunda-feira, 18, as equipes concluíram a construção das guias e sarjetas, deixando a via compactada e pronta para receber a camada asfáltica nos próximos dias.
O serviço faz parte das melhorias viárias executadas no entorno do hospital. Antes da etapa atual, foram realizadas intervenções de drenagem, com instalação de galerias pluviais e construção de pontos de contenção na parte mais baixa da área.
As obras permitirão a ligação da rua José Ovídio de Assis e seu prolongamento com a avenida São Vicente, facilitando o acesso ao Hospital Estadual Três Colinas e melhorando o fluxo de veículos e pedestres na região.
Os trabalhos estão sendo executados com recursos do Plano Comunitário Municipal, custeados por proprietários de imóveis da região. Em uma segunda etapa, também será realizado o asfaltamento da rua Bahij Toufik Kanawatie, localizada nos fundos do hospital.
Além da drenagem subterrânea para captação e escoamento das águas pluviais, o projeto prevê a implantação de bocas de lobo em pontos estratégicos. A expectativa é de melhora significativa no trânsito, especialmente após o início completo das atividades da unidade hospitalar.
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