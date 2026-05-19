As obras de infraestrutura da rua José Ovídio de Assis, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, avançaram para a fase final de preparação para o asfaltamento. Nesta segunda-feira, 18, as equipes concluíram a construção das guias e sarjetas, deixando a via compactada e pronta para receber a camada asfáltica nos próximos dias.

O serviço faz parte das melhorias viárias executadas no entorno do hospital. Antes da etapa atual, foram realizadas intervenções de drenagem, com instalação de galerias pluviais e construção de pontos de contenção na parte mais baixa da área.

As obras permitirão a ligação da rua José Ovídio de Assis e seu prolongamento com a avenida São Vicente, facilitando o acesso ao Hospital Estadual Três Colinas e melhorando o fluxo de veículos e pedestres na região.