19 de maio de 2026
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INFRAESTRUTURA

Rua ao lado do Hospital Estadual avança para receber asfalto

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Rua José Ovídio de Assis, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas, com obras para receber asfalto
Rua José Ovídio de Assis, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas, com obras para receber asfalto

As obras de infraestrutura da rua José Ovídio de Assis, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, avançaram para a fase final de preparação para o asfaltamento. Nesta segunda-feira, 18, as equipes concluíram a construção das guias e sarjetas, deixando a via compactada e pronta para receber a camada asfáltica nos próximos dias.

O serviço faz parte das melhorias viárias executadas no entorno do hospital. Antes da etapa atual, foram realizadas intervenções de drenagem, com instalação de galerias pluviais e construção de pontos de contenção na parte mais baixa da área.

As obras permitirão a ligação da rua José Ovídio de Assis e seu prolongamento com a avenida São Vicente, facilitando o acesso ao Hospital Estadual Três Colinas e melhorando o fluxo de veículos e pedestres na região.

Os trabalhos estão sendo executados com recursos do Plano Comunitário Municipal, custeados por proprietários de imóveis da região. Em uma segunda etapa, também será realizado o asfaltamento da rua Bahij Toufik Kanawatie, localizada nos fundos do hospital.

Além da drenagem subterrânea para captação e escoamento das águas pluviais, o projeto prevê a implantação de bocas de lobo em pontos estratégicos. A expectativa é de melhora significativa no trânsito, especialmente após o início completo das atividades da unidade hospitalar.

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