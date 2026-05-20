Duas instituições de ensino e assistência social de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais da área da educação infantil. As vagas são destinadas a candidatos com formação ou graduação em Pedagogia.
O Centro de Convivência Infantil "Ana Maria Fernandes Oliveira" abriu seleção para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil. Segundo o comunicado, podem participar candidatos com curso completo de Pedagogia, estudantes do último ano da graduação ou alunos que já tenham concluído ao menos 50% do curso de Licenciatura em Pedagogia.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail cci.anamariafoliveira@gmail.com ou realizar a entrega presencial na rua José do Patrocínio, 2.501, Bloco II, no bairro Vila Isabel, em Franca.
A instituição informou que o processo seletivo não possui caráter de concurso público, mas será conduzido conforme os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade previstos na legislação.
Vaga no Ceprol
O Ceprol, mantido pela Sipeb, também abriu processo seletivo para contratação de Educadora de Creche, com carga horária de 44 horas semanais.
Para concorrer à vaga, é necessário possuir ensino superior completo em Pedagogia. Entre os conhecimentos exigidos estão desenvolvimento infantil para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, planejamento pedagógico e rotina escolar, além de cuidados básicos relacionados à higiene, alimentação e sono.
Os profissionais selecionados serão contratados pelo regime da CLT e deverão cumprir horários definidos pela administração da instituição.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail ceprol@sipeb.com.br entre os dias 19 e 22 de maio de 2026. Os candidatos pré-selecionados serão contatados por telefone para agendamento de entrevista presencial, quando deverão apresentar documentos pessoais originais, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.
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