Duas instituições de ensino e assistência social de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais da área da educação infantil. As vagas são destinadas a candidatos com formação ou graduação em Pedagogia.

O Centro de Convivência Infantil "Ana Maria Fernandes Oliveira" abriu seleção para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil. Segundo o comunicado, podem participar candidatos com curso completo de Pedagogia, estudantes do último ano da graduação ou alunos que já tenham concluído ao menos 50% do curso de Licenciatura em Pedagogia.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail cci.anamariafoliveira@gmail.com ou realizar a entrega presencial na rua José do Patrocínio, 2.501, Bloco II, no bairro Vila Isabel, em Franca.